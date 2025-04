Jeannette Jara y debate en candidaturas oficialistas sobre continuidad del actual Gobierno: “Yo me siento orgullosa del rol que desempeñé”

La candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, se refirió a las primarias que se realizarán en el oficialismo, luego de que se confirmara a Paulina Vodanovic como carta presidencial del Partido Socialista (PS).

Al respecto, la exministra del Trabajo partió declarando que “hay un desafío importante, porque, sin lugar a dudas, son los candidatos de la derecha los que van en la delantera"

“Nosotros, como oficialismo y como izquierda, tenemos que realizar una primaria muy buena para que podamos ser competitivos y ganar esta próxima elección”, agregó.

Sobre la figura de Vodanovic, Jeannette Jara expresó que “me alegra mucho (su candidatura). Creo que es muy positivo. Además, tengo una muy buena opinión de Paulina. La conozco, trabajamos juntas antes en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y lo que más me ha gustado es que hay varias mujeres corriendo en esta primaria presidencial “.

Sobre la reunión que sostendrán los candidatos del oficialismo con Michelle Bachelet, la carta presidencial del PC dijo que “yo me reúno permanentemente con ella. Me alegra que ella ahora nos convoque a todos como líderes de nuestro sector".

“Yo creo que la principal expectativa es dar cuenta de una primaria en la cual, mientras que en el otro sector político están todos peleándose entre ellos, desde acá proponemos un proyecto para el país que tiene diferencia entre cada uno de nosotros, si no, no tendría sentido la primaria. Pero que se hace con fraternidad y con el compromiso claro de que quien la gane, al día siguiente va a contar con el apoyo de todos los otros", sostuvo.

Finalmente, y consultada sobre el debate que se ha dado en las candidaturas del oficialismo respecto si son o no una continuidad del actual Gobierno, Jeannette Jara expresó que “en mi caso, yo me siento orgullosa del rol que desempeñé en el Gobierno del Presidente Boric y de las tareas que cumplí”.

“Claramente, no soy la candidata del Gobierno, sino que soy la candidata a presidir Chile, y quiero proponer transformaciones para el Chile del futuro, pero no niego el rol que cumplí, por el contrario, me siento orgullosa porque fui y cumplí lo que tenía que hacer”, cerró.