Lamentaron no jugar el Superclásico, pero quizá les ayudará. En la Universidad de Chile no quedaron conformes con la suspensión del duelo ante Colo Colo que estaba programado para este domingo, pero que no se pudo jugar por disposición de la autoridad policial.

Ante el ‘popular’ comenzaba una agitada agenda de partidos que tendrá a los azules jugando prácticamente cada 3 o 4 días por el próximo mes y medio.

Entre abril y mayo, la Universidad de Chile tendrá duros desafíos por el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Copa Libertadores, tres torneos donde los azules aspiran alto en todos.

Once encuentros claves para las aspiraciones azules, y sin contar los dos partidos que ya tienen pendientes por la Liga de Primera ante la Unión Española y el mencionado Superclásico ante Colo Colo.

Los partidos que se le vienen a la U