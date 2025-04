Peligra futuro de Carter en RN: exploraría candidatura al Senado con republicanos de no haber primarias presidenciales

El exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, advirtió este jueves que podría dejar Chile Vamos si el bloque no define candidaturas presidenciales a través de una primaria.

Tras reunirse con la directiva de Renovación Nacional (RN), el exjefe comunal lamentó que “todo indica que no van a haber primarias”, y anunció que, de confirmarse ese escenario, explorará una candidatura al Senado con apoyo del Partido Republicano.

“Le he pedido a Rodrigo Galilea (presidente de RN), en una reunión muy amable, que la política es de círculos, si la respuesta es no, no me voy enojado, ni mucho menos, pero van a tener que asumir un costo, creo yo, es la derrota de Evelyn Matthei”, señaló el exjefe comunal.

A su juicio, evitar una primaria es un error de convicciones y estrategia. "Nosotros podemos tener la opinión que queramos, pero los números son los números. No ha habido presidente de Chile en los últimos periodos, que no pase por primaria. Y el único que ha ganado la presidencia de Chile dos veces fue Sebastián Piñera, que se ha sometido a primaria", manifestó.

En esa línea, Carter expuso: “Esconderse de la primaria y esperar en septiembre, encerrado en tu casa, mientras la izquierda hace una primaria vistosa como la que van camino a realizar, es una matemática pura. Es partir con una alta probabilidad de perder la presidencia de Chile”.