¡Ya es oficial! HBO confirmó una nueva temporada de “The Last of Us”

The Last of Us se ha convertido en una de las series más populares del último tiempo, con millones de fanáticos en todo el mundo, ya sea que llegaron tras disfrutar del videojuego o teniendo su primer apronte con el programa.

Con nueve capítulos en su primera temporada (todos disponibles en Max), el título se ha convertido en uno de los más importantes y valorados por Warner Bros. Discovery bajo la firma de HBO.

Actualmente, estamos a la espera de que llegue la segunda temporada, con su fecha de estreno fijada para la noche de este domingo 13 de abril. Las expectativas por ver los nuevos episodios están por lo más alto.

Pero durante la jornada de este miércoles, 9 de abril, se dio a conocer una gran noticia en torno al proyecto, asegurando su futuro en medio de la espera por la nueva tanda de episodios.

Tras una larga espera y en un escenario cargado de especulaciones, finalmente se confirmó que tendremos una tercera temporada de The Last of Us.

Hasta el día de hoy existían varios rumores sobre la posibilidad de continuar la historia con una nueva tanda de capítulos, yendo incluso más allá de lo que vimos en los juegos de Naughty Dog.

Ilusión en el equipo

La noticia fue confirmada por Francesca Orsi, Vicepresidenta Ejecutiva de Programación de HBO, quien destacó el impacto de la producción, teniendo el respaldo suficiente para seguir creciendo.

“No se puede enfatizar lo suficiente lo orgullosos que estamos en HBO por el logro extraordinario que representa la segunda temporada. Craig, Neil, Carolyn y todo el equipo han entregado una continuación magistral. Estamos encantados de llevar su narrativa a una tercera temporada igualmente conmovedora y extraordinaria”, comentó.

Los creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann, también expresaron su entusiasmo por seguir desarrollando la historia inspirada en la icónica franquicia de videojuegos distribuidos por PlayStation.

“Abordamos la segunda temporada con el objetivo de crear algo de lo que pudiéramos estar orgullosos. El resultado ha superado nuestras expectativas, gracias a nuestra colaboración con HBO y al talento excepcional de nuestro elenco y equipo”, afirmó Mazin.

Druckmann, por su parte, agradeció el apoyo de los fans y celebró el trabajo conjunto detrás del éxito de la serie: “Ver The Last of Us cobrar vida de manera tan hermosa y fiel ha sido uno de los momentos más destacados de mi carrera. Gracias a Craig, a HBO y al equipo de PlayStation Productions, estamos emocionados de compartir más de esta historia con ustedes”.