Denunciante de Jorge Valdivia arremete e insiste en nuevas víctimas: “Que sepa la gente quién es ese tipo realmente”

Decidió no callarse más. La primera denunciante de Jorge Valdivia usó sus redes sociales para lanzarse con todo contra la fiscalía y la defensa del futbolista.

Y acusó que “llevo meses esperando diligencias que no se hicieron, exámenes que se me prometieron y que no se cumplieron dentro del plazo necesario para lograr encontrar drogas de sumisión”.

La joven indicó que, incluso, hay más denuncias contra el deportista. “Somos cinco víctimas, para dar cuenta de las niñas y mujeres que estamos a la espera de la justicia que se promete. ¿Y por qué no se está adjuntando el tercer caso que está bajo reserva? ¿Por qué llevan escondiendo tanto tiempo que hay dos niñas que sufrieron la misma situación? Una de ellas de tan solo 16 años y la otra de 19, con exactamente los mismos hechos", aseguró.

Una información que fue desmentida por la Fiscalía Metropolitana Oriente, quienes indicaron que “no han recibido nuevas denuncias en contra del imputado Valdivia“.

Denunciante arremetió contra la fiscalía y Valdivia

Frente a esto, la mujer alzó otra vez la voz. Y lo hizo a través de sus historias en la misma red social.

Allí, reafirmó que “existe un tercer caso, dos hermanas de 16 y 19 años. ¿Cómo no sentir miedo de denunciar con la filtración que tuvo mi caso?“.

“Que supuestamente no exista denuncia no lo exime de lo que es. Que sepa la gente quién es ese tipo realmente”, manifestó.

Incluso, la primera denunciante hizo un llamado. “Le ruego a ese papá que se acercó a pedir ayuda a mi ex abogado que se contacte conmigo”.