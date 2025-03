Lautaro Carmona insiste en idea de nueva Constitución: “Es la mirada de un sector no menor de la izquierda”

Este lunes, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a la reciente propuesta sobre la reforma al sistema político y la opinión del partido. Además, abordó el caso que involucra a Irací Hassler y Karol Cariola, donde la exalcaldesa de Santiago acusó persecución política tras la filtración de sus chats con la diputada.

Consultado sobre la reforma del sistema político, Carmona indicó que este tema debe abordarse a través de una nueva constitución. En esa línea, aseguró que esta discusión ha generado críticas tanto desde la derecha como del oficialismo.

“Voy a partir de una base. Casi todos los planteamientos que hice en la conversación de ayer están contenidos en lo que fueron nuestro debate, nuestros acuerdos del Congreso del Partido. Esos acuerdos y esas propuestas tienen un porcentaje muy alto de elaboración colectiva entre distintas colectividades políticas”, dijo.

Además, agregó que “no soy el primero que habla de unidad. No soy el primero que habla de que es necesaria esta si uno quiere ganar un próximo gobierno dada la división que hay en la derecha. No soy el primero que habla de la necesidad de una plataforma mínima de gobierno, porque de hecho tenemos todos los partidos en equipo trabajando”.

Nueva constitución

Sobre el tema de la nueva constitución, Carmona explicó: “Yo no vinculé primero a este gobierno, no he dicho que en este gobierno. Segundo, he hecho una referencia que está vinculada a la necesidad de reformas políticas, reformas que en la profundidad completa incluirían el tanteo de la nueva constitución. Y tampoco he dicho que es un acuerdo de la coalición, ni que es una condición para que siga avanzando, sino que es la mirada nuestra, que es la mirada de un sector no menor de la izquierda, que ve, digamos, con sentido crítico y autocrítico los resultados, en primer lugar, de la primera experiencia constitucional”.

“La segunda es de responsabilidad de la derecha, por decirlo de alguna manera, el rechazo. Pero constatar que los rechazos incluyen que quedó pendiente el tema de la nueva constitución es un dato político de la causa. Primero tiene que haber correlación que permita que ese sea debate. No está planteado y entiendo que alguien del gobierno respondió que no estaba en la agenda gubernamental. Yo le digo que esté en la agenda gubernamental”.

Asimismo, comentó que “estamos discutiendo una reforma política. Significa, dentro del marco actual, cambiar la constitución en ese plano. Es evidente que ha existido siempre la posibilidad de, por la vía de reformas una a una, ir modificando la constitución vigente y profundizando, ojalá siempre, a favor de mayorías y de temas democráticos”.

“Creo que hay una renuncia por parte de otros sectores del oficialismo, porque ya, me imagino, comprenden desde el lugar que vienen las críticas de la derecha. Pero del oficialismo que viene con resquemor a reabrir un proceso que en dos oportunidades, de lado y lado, ha tenido clamor popular en contra de una iniciativa de esas características”.

Operación política contra Hassler

Consultado sobre si concuerda con la tesis de una operación política contra Irací Hassler y la presunta responsabilidad de Mario Desbordes, Carmona respondió: “Particularmente la filtración de un diálogo reservado y privado entre dos personas, que tiene connotaciones políticas, por cierto, ahí, digamos, de inmediato se politiza el tratamiento del tema”.

“Yo me hago cargo de lo principal, creo, empatizo con la preocupación de Irací y de las definiciones que hizo. Creo que fue una buena entrevista y muestra que, efectivamente, no sé si perseguido, pero el tema está politizado por sobre lo necesario. Es un tema político, toda vez que es de autoridades públicas y de gestión pública, pero está, digamos, en una exageración buscando una descalificación de Irací en lo que es la actividad política”, destacó.

En ese contexto, sostuvo que “ella lo afirmó y creo que dijo que lo va a demostrar. Yo quiero estar expectante a esa investigación y a esa precisión que ya ahora está en manos de la Fiscalía”.

“Todos los datos que ella misma da, digamos, y el hecho de poner en el centro el diálogo que ella tiene con Carol sobre otras autoridades, politizan de muy mala manera, digamos, en una conclusión elemental, desde el punto de vista de que la persona que se afecta, a lo menos en imagen, es ella, y eso es politizar indebidamente”, finalizó.