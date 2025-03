Esta es la peor película de Jack Black, y si bien se arrepiente, tuvo una justificación: “Me pagaron un dineral”

Jack Black es uno de los atores más icónicos de la comedia dentro de la industria cinematográfica, con miles de seguidores en todo el mundo que siguen de cerca cada uno de sus pasos.

Escuela de rock, Nacho Libre, Querido Santa, Jumanji, El descanso, King Kong, Una guerra de película, Los viajes de Gulliver y el próximo estreno de Minecraft son solo algunos de los títulos más destacados en su reconocida carrera.

Y si bien el día de hoy, con 55 años de edad, goza de una posición consagrada en la industria, su filmografía no está compuesta por grandes éxitos.

A pesar de que ha participado de algunos filmes peores que otros, hay uno en particular que le hace bastante ruido a nivel personal, y que tampoco es muy valorado por el público.

Se trata nada más y nada menos que de Amor Ciego, estrenada en 2001 bajo la dirección de Peter Farrelly y Bobby Farrelly, quienes escribieron el guion junto a Sean Moynihan.

En una reciente entrevista con Far Out Magazine, el actor reveló que considera este trabajo el mayor error profesional. De todas formas, justificó el gran impulso que lo llevó a aceptar.

“Me pagaron un dineral, así que siento como si me hubiera vendido”, reconoció el intérprete oriundo de Santa Mónica, fiel a su estilo.

A pesar del éxito comercial de la película, la experiencia dejó en él una sensación de incomodidad. Para el actor, el guion no se llevó con la sensibilidad adecuada acorde a su mensaje sobre el amor más allá de las apariencias.

Bajo su punto de vista, la historia llevada a comedia no hizo más que reforzar estereotipos y burlarse de los cuerpos no normativos.

Hay que recordar que la película planteaba una premisa controvertida: un hombre hipnotizado ve a una mujer con obesidad como si fuera delgada.

La intención de transmitir una lección moral quedó opacada por chistes visuales y situaciones cómicas que, según la crítica, resultaron insensibles y ofensivas. “No me sentí orgulloso”, confesó el actor al recordar su participación en el filme.

La coprotagonista, Gwyneth Paltrow, también expresó su malestar por haber aceptado el papel. En una entrevista con The Guardian, recordó el impacto emocional que tuvo al usar el traje que simulaba obesidad.

“Fue muy triste. Fue muy perturbador. Nadie me miraba a los ojos porque era obesa. Me sentí humillada”. Bajo la misma línea criticó la representación de los cuerpos no normativos en la industria cinematográfica.