Pepe Auth y alto número de independientes que busca oficializar una carrera presidencial: “Si llega uno o dos va a ser excepcional”

El analista electoral Pepe Auth conversó con La Prueba de ADN para referirse a la actualidad política de Chile y analizar el panorama de cara a las elecciones presidenciales.

Más allá de toda la controversia política como tal que atraviesa el país, hay un escenario muy particular en cuanto a los candidatos y postulaciones desde diferentes sectores.

La cantidad de independientes que intentan establecer una carrera hacia La Moneda está por sobre las 100, lo que no deja llamar la atención.

Bajo este escenario, haciendo un llamado a la calma por lo llamativo que esto resulta, el invitado mencionó que “mientras más personas busquen, más difícil va a ser llegar al número cercano a 36 mil firmas que se requieren para ser candidato”.

Asimismo, comentó que “no hay que hacer un sobrediagnóstico” sobre la cifra, mencionando que “es probable que no llegue ninguno”, dejando de lado la dramatización por algo poco factible.

“Es el sueño del pibe y que parece accesible por el imperio de las redes sociales. La gente cree que todo lo puede hacer a través de las redes sociales”, cuestionó.

Sin embargo, apuntó que “sin estructura, sin soportes territoriales, sin comando” es muy poco probable llegar a la meta, e “incluso si llega uno o dos va a ser excepcional”.

¿Motivación económica?

Considerando que una vez alcanzadas las firmas se puede presentar oficialmente una candidatura, después no resta más que los votos en las elecciones, un punto no menor que es digno de análisis por separado.

Y es que existe todo un revuelo en torno a las votaciones, sobre todo cuando se habla se compensaciones económicas. De todas formas, Auth precisó lo complejo de esto, restándole mérito como objetivo de algunos.

“Yo no creo que esa esa sea la motivación, porque es muy difícil conseguir votos, caro, además, porque necesitas hacer campaña”, puntualizó.

Bajo esta línea, explicó que “no son los candidatos los que reciben los recursos. El Servel devuelve hasta la cantidad equivalente a tu número de votos”.

“Porque si tú no presentas boletas impagas por actividades de campaña, no te devuelven nada”, precisó, añadiendo que se le devuelve a los gastos en otras partes y no como abono a los candidatos.

Asimismo, hizo hincapié en las sanciones y fuertes castigos en casos que se presenten irregularidades durante este proceso, lo que podría alejar este tipo de interés.

¿Basta con el requisito de las firmas?

Teniendo en cuenta la forma en que opera el sistema, el también exdiputado considera que “es poco” el requisito de las 35 mil firmas, apelando a que debe representarse mayor cantidad.

De todas formas, asegura que esto “es provisorio”, sobre todo si consideramos que “está en referencia a la elección anterior. Y la elección anterior era con voto voluntario”.

Así, sostiene que “ya está resuelto el problema” de forma automática, ya que debería ajustarse por lógica y sin mayor tramitación para las futuras elecciones.