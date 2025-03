En la previa al partido de Unión San Felipe ante Colo Colo, en ADN Deportes comentamos el presente de la selección chilena de cara al decisivo juego del martes contra Ecuador.

Al respecto, aprovechamos la presencia en la emisión de nuestro Tenor, Gonzalo Jara, para conocer de su análisis en torno a un equipo que tendría como gran novedad el ingreso de Diego Valdés por Alexander Aravena.

“Son los intérpretes los que le dan la cara al equipo, más allá del sistema. El ingreso de Diego Valdés me llamó la atención, no siendo él el que entrara, sino que hiciera el mismo cambio que estaba pensado con el empate ya perdiendo”, recordó el bicampeón de América en relación con el juego con Paraguay, repasando también lo que, para él, ha sido el escaso aporte de Ricardo Gareca.

“A Chile no le ha alcanzado, por juego y por individualidades, salvo contra Venezuela y lo hecho por Cepeda. En el partido con Paraguay, hay responsabilidad de los jugadores en la marca”, dijo Gonzalo Jara.

“Como exjugador, trabajando en los medios y como hincha, lo dije en su minuto: estoy triste porque se va a perder toda una generación. Hay jugadores que no van a tener la fortuna de jugar un Mundial y con los cupos que daba esta eliminatoria”, enfatizó en ADN Deportes, remarcando que ha faltado el aporte táctico que se esperaba del “Tigre”.

“Estaba apenado porque no encontramos respuestas. Gareca no encontró respuestas. No me quedo en el partido con Argentina, me pasó con Perú, Bolivia. Para mí, en cada partido fuimos tarde a buscar el gol, ser ofensivo. Después del 0-0 con Perú ahí ya uno se da cuenta, ahí Chile fue irreconocible y el entrenador tenía que dar soluciones”, concluyó Gonzalo Jara.