“My name is Max Verstappen and I drive for Oracle Red Bull Racing...”. Es la primera imagen de un largo video donde los fanáticos de la Fórmula 1 pueden conocer un poco más de sus pilotos favoritos.

La temporada 2025 de la máxima categoría está en marcha, y este jueves arranca el Gran Premio de Australia con las prácticas libres. La qualy quedó reservada para el sábado y la carrera para el domingo.

Max Verstappen, Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris, Oliver Bearman, Nico Hulkenberg, Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli, Esteban Ocon, Isack Hadjar, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Alex Albon, Jack Doohan, Carlos Sainz, Liam Lawson, Fernando Alonso y Pierre Gasly posaron frente al lente de la F1 y contaron para qué escudería correrán.

Junto a ello, contaron detalles de sus carreras, de lo que significa la Fórmula 1 para ellos, como pronunciar correctamente sus apellidos y lo que se viene en la temporada 2025.

Después de una pretemporada intensa, la máxima categoría del automovilismo vuelve con la primera carrera del año en Melbourne, retomando la tradición que se perdió en las últimas temporadas.

El Circuito de Albert Park recibe al circo de la Fórmula 1 para comenzar un camino que buscará otro título de Max Verstappen entre los pilotos, y de McLaren entre las escuderías.