Una de las alegrías deportivas más grandes de los últimos años nos la dio Francisca Crovetto en los Juegos Olímpicos de París 2024. La deportista nacional consiguió la medalla de oro olímpica en el tiro skeet.

Este domingo, “Fran” asistió a la final del Chile Open en San Carlos de Apoquindo y, en conversación con ADN Deportes, repasó lo nuevo que se viene en su carrera.

Crovetto comentó cómo afrontará las próximas competencias, ahora que llega como favorita. “La verdad es que el tiro no es un deporte de confrontación directa, como es en el tenis o en deportes colectivos. Yo me lo tomo con humildad, nunca he sentido eso. Siento que le pasa a la mayoría de las tiradoras, que después de una competencia, ganes o pierdas, en la competencia siguiente todas volvemos a empezar, tienes que volver a hacer tu prueba, volver a hacer tus platos, y volver a romper”, señaló.

“Ganar unos Juegos Olímpicos es solo eso, no te garantiza nada más, entonces hay que seguir trabajando, seguir entrenando, no dormirse en los laureles, y volver a enfrentar una competencia con la misma responsabilidad y convicción que tuve para los juegos de París”, remarcó la deportista de 34 años.

También compartió sus sensaciones por empezar un nuevo ciclo siendo campeona olímpica en su categoría. “Será un ciclo distinto, pero la verdad es que todos son distintos. Es bueno saber apreciar esos momentos únicos que tiene la vida, porque nada se vuelve a repetir. Yo antes de París tenía esa convicción, y sabía que iba a ser único e irrepetible, independiente de lo que fuera a pasar, y bueno, gané los Juegos, y ahora nunca más voy a vivir mi primera medalla de oro olímpica”, sostuvo.

“El año post Juegos Olímpicos siempre suele ser un año más tranquilo, un año ciego que se dice en términos deportivos, porque no hay un mega evento deportivo. Ya el próximo año parten los Juegos Sudamericanos, el subsiguiente los Panamericanos, y luego comienza la clasificación olímpica rumbo a Los Ángeles 2028. Pero a pesar de eso, tenemos el Campeonato del Mundo en octubre en Grecia”, concluyó Francisca Crovetto sobre las competencias que afrontará.