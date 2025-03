“Está protegiendo los verdaderos culpables”: La dura acusación de la madre de Tomás Bravo contra el presidente de la Fundación Amparo y Justicia

Este lunes debía comenzar el juicio en contra de Jorge Escobar, el único imputado en la causa de Tomás Bravo, niño de 3 años que desapareció en febrero del 2021 en Arauco, región del Biobío.

Sin embargo, la audiencia, en el cual se le imputarían los cargos de abandono de menor con resultado de muerte, fue suspendida para el próximo 26 de mayo.

Esta situación generó malestar en Estefanía Gutiérrez, madre del pequeño Tomás, quien además hizo duras acusaciones en contra de su abogado defensor y presidente de la Fundación Amparo y Justicia, Alejandro Espinoza, quien informó que no participará en el juicio debido a diferencias con el padre del niño.

La mujer acusó a Espinoza de proteger a los verdaderos culpables de la desaparición de su hijo. “Nosotros tenemos ADN de dos personas y tenemos cámaras también. Y eso la Fiscalía jamás habla y este estúpido de Alejandro Espinoza jamás lo menciona“, partió señalando.

“A mí me parece que solamente están obstruyendo la investigación, porque ellos saben que hay ADN de personas que no corresponde a las personas que se han investigado. Y ese es mi tema y esa es mi lucha”, agregó.

En esa línea, la madre de Tomás Bravo reiteró que “aquí hay ADN de dos personas y no corresponde a mi tío, y no lo digo yo. Ese trabajo lo hizo la PDI al principio y también lo están haciendo otras personas. Pero aquí la Fiscalía no le ha dado interés. Y el imbécil de Alejandro Espinoza ha sido el que ha obstruido todo este tiempo la investigación porque él está protegiendo a los verdaderos culpables de mi hijo".

“Quiero encontrar a esos dos hombres y saber por qué razón se llevaron a mi hijo y qué relación tiene mi tío en esto, o si hay alguien de mi familia, lo voy a saber cuando encontré más a dos personas. Pero la Fiscalía se niega a investigarlos”, cerró.