“Es obvio que puede haber momentos caóticos”: Laura De la Fuente se refiere a polémica con equipo de Tonka Tomicic en la Gala de Viña 2025

Uno de los sucesos más comentados de la Gala de Viña 2025 fue el cruce entre Tonka Tomicic y Laura De la Fuente, hija de Cristián De la Fuente y Angélica Castro.

Durante el evento realizado el viernes pasado, De la Fuente habría sido empujada por el equipo de trabajo de Tomicic antes de desfilar por la alfombra roja.

“Es obvio que puede haber momentos caóticos”

En un principio se trató de un rumor que fue publicado por varios portales de farándula. Sin embargo, Ivette Vergara confirmó los hechos en conversación con el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana.

En esta ocasión fue la misma Laura, quien se refirió a lo sucedido: “En cada experiencia siempre hay que quedarse con lo mejor”, inició.

“Es obvio que puede haber momentos caóticos, pero prefiero quedarme con lo bueno (...) no quiero empañar ciertos buenos momentos”, continuó.

En la misma instancia aclaró que recibió disculpas por parte de la animadora.

Al momento de ser consultada si es que lo sucedido fue un accidente y no hubo mala intención, la joven dijo que ”me imagino que no, no debería haberlo, si al final son momentos caóticos que pasan", concluyó.