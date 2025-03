Eduardo Fuentes y denuncias a Edo Caroe tras su rutina de Viña 2025: “Podríamos hacer solo chistes de teléfonos antiguos”

La rutina de Edo Caroe el pasado miércoles en la Quinta Vergara sigue dando de qué hablar, ya que hasta el viernes 28 de febrero se ingresaron 350 denuncias en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

Gran parte de la molestia por parte de los televidentes se debió a una broma sobre el fallecido expresidente Sebastián Piñera.

Pero junto con las críticas, también existen quienes defienden el estilo de humor del mago, tal es el caso del animador de TVN, Eduardo Fuentes, que a través de su cuenta de X (Ex Twitter) escribió: “Mucha gente me escribe y me dice: hagan un Sin Censura hoy en TV”, inició.

“Imagínense lo que pasaría si por lo de Edo ya van 350 quejas. Parece motel. El puro chiste del “a usted la miaron” de Don Carter llenaría el Movistar de reclamos… podríamos hacer solo chistes de teléfonos antiguos y cosas así“, escribió.