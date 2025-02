El pasado miércoles por la mañana de Baréin, la temporada 2025 de la Fórmula 1 arrancó oficialmente con sus primeras tres prácticas libres, las cuales fueron dominadas por Lando Norris y Carlos Sainz entre ayer y hoy jueves.

Precisamente esta jornada, Lewis Hamilton fue uno de los más rápidos arriba de su Ferrari. El británico sigue dando que hablar tras su salida de Mercedes para firmar por la escudería italiana.

“Pensé que todas mis primicias ya estaban hechas. Tu primer auto, tu primer accidente, tu primera cita, tu primer día de clases. La emoción que me dio la idea de: ‘Esta es mi primera vez con el traje rojo, la primera vez con el Ferrari’. Vaya”, partió diciendo.

El siete veces campeón del mundo con los alemanes conversó con la Revista Time y se ganó nada más, ni nada menos, que una espectacular portada del medio norteamericano.

“Soy el primer y único piloto negro que ha estado en este deporte. Tengo una constitución diferente. He pasado por muchas cosas. He tenido mi propio viaje. No puedes compararme con otro piloto de Fórmula Uno de 40 años, pasado o presente, en la historia”, complementó Hamilton.

Precisamente sobre aquello, su edad, el británico descartó estar pensando en un posible retiro de la actividad: “lo que puedo decirles es que la jubilación no está en mi radar. Podría estar aquí hasta los 50, quién sabe”.

“No se parecen en nada a mí (otros pilotos de 40 años). Tengo hambre, estoy motivado, no tengo esposa ni hijos. Estoy concentrado en una cosa, y es ganar. Esa es mi prioridad número uno”, cerró Lewis Hamilton.