Exitoso fin de semana para el boxeo chileno: Daniela Asenjo y Joseph Cherkashyn ganan títulos del Consejo Mundial de Boxeo

Un gran fin de semana vivió el boxeo de nuestro país, con dos de sus representantes quedándose con cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Por una parte, en el Coliseo Antonio Azurmendy de Valdivia, Daniela Asenjo logró retener el cetro en la categoría gallo femenino.

En un gran combate contra la mexicana Tania “La Finita” García, la “Leona” ejecutó una defensa exitosa tras imponerse luego de sacar ventajas decisivas en el noveno round, sin llegar al knockout.

“Ganamos de buena forma, logramos conectar los golpes de mayor potencia sin hacer mayor daño. En el noveno round la tuve y bueno, esto es así, no todos estarán felices con los resultados, pero creo que lo hicimos de gran manera y no hubo dudas del triunfo”, declaró la púgil nacional ante más de 1.800 personas que llegaron a verla pelear.

El “Ruso” Cherkashyn alzó el título continental

Frente a la Municipalidad de Puente Alto, el peleador nacional ganó el desafío ante el colombiano Alexi Rivera para quedarse con el cinturón latinoamericano del peso medio.

Tras 10 asaltos, Joseph Cherkashyn ganó en las tarjetas, con puntuaciones de 100-90, 99-91 y 99-91 sobre el barranquillero.

“A veces me pregunto cómo he llegado tan lejos”, expresó el puentealtino sobre la lona, dedicando su triunfo a los vecinos y a su esposa, Francisca. “Soñar es gratis, ¿por qué no un título mundial aquí en Puente Alto? Tenemos la calidad para lograrlo”, afirmó el campeón latino.