“Este chiste es mejor que toda la rutina”: Eduardo Fuentes la rompe con broma durante show de George Harris en Viña 2025

El domingo 23, en la primera noche del Festival de Viña del Mar 2025, el humorista venezolano George Harris tuvo una de las presentaciones más controversiales de los últimos años.

El comediante no solo se fue entre pifias, sino que también se mostró peleador con el público, realizando cuestionables comentarios sobre acostarse con mujeres venezolanas, la masturbación y además refregó a los asistentes su “currículum” en el humor.

Por lo tanto, no es de extrañar que el show de Harris se convirtiera en tendencia en todas las redes sociales. Y en X (antes Twitter), Eduardo Fuentes se llevó varios aplausos y elogios con una broma que lanzó contra el humorista residente en Miami.

Los cuestionamientos de Fuentes contra la rutina de George Harris

Eso sí, antes de reírse de la rutina del comediante venezolano, el animador de TVN lanzó varias críticas. “Que terrible lo de este hombre”, escribió en un comienzo.

Tras ello, comentó: “20 años de carrera y opta por la peor opción: enfrentar violento al público hostil. No ha sacado risas, se salió de su guion, se dedicó a pelar. Terrible”.

Luego, agregó: “No ha contado chistes. Ha contado situaciones supuestamente graciosas. Estas cosas funcionan cuando ya el público se ha reído harto y acepta la propuesta del comediante. El público te da ese permiso. Y eso no ha pasado. Al contrario. Ahora karaoke. Bye”.

Y por último, indicó que “Si en la conferencia sigue culpando al público es porque no entendió nada. Ni el escenario, ni el contexto social de disputa cultural y lo que es peor, a mi humilde juicio, que si bien el humor es un universal, se debe acomodar al lugar al que vas”.

“Cómo toda comunicación, no entender a tu receptor, es negarse a dialogar. Y en el humor eso es fatal. El humor requiere un acuerdo: a ver qué quiere decir este señor y con qué ánimo acepto oírlo. Y empezar a reír si me agrada. Y así hasta chistes más fomes causarán gracia. Pero eso requiere comunicación, no enfrentamiento Mr. George”, añadió.

El chiste con el que Fuentes le ganó a la primera rutina del Festival de Viña del Mar

En un momento, Eduardo Fuentes, ya tomándose con humor el fracaso de George Harris, escribió: "Me llamó mi amigo, adivinen… La mamá se volvió a levantar“.

Y esta broma hace referencia a una que hace tiempo se la hizo al comediante Rodrigo González en un programa de CDF.

“Tengo un muy buen amigo, que la mamá sufrió un accidente y quedó postrada en cama harto rato, y estuvo así mucho tiempo. Y cuando vino el Festival de Viña, que fue Rodrigo González, a ella siempre le ponían el Festival de Viña, pero la verdad que no se manifestaba”, contó al inicio.

“Pero cuando apareciste tú, ella por primera vez se puso de pie. Verdad. Se puso de pie y caminó para apagar la tele”, remató.