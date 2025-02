Festival de Viña 2025: ¿Quién es el humorista George Harris y qué dijo sobre Salvador Allende?

Una de las apuestas humorísticas del Festival de Viña 2025, que comienza este domingo a las 21:15 horas, es George Harris, un comediante venezolano bastante popular, aunque su nombre no sea masivo en Chile.

El mismo se presenta durante la noche inaugural del evento en la Quinta Vergara y en una instancia donde también estarán Marc Anthony y Bacilos en el apartado musical.

“El comediante latino más taquillero de los últimos años“, es la definición que se lee en su sitio web oficial. Lo cierto es que se ha presentado en escenarios como el Carnegie Hall en Nueva York, Luna Park en Buenos Aires e incluso llenó el Movistar Arena en Santiago.

Radica en la ciudad de Miami desde el año 2011, y con una extensa trayectoria, su verdadero nombre es Jorge Enrique González y la llegada la Quinta Vergara no estuvo exenta de polémicas.

Poco después de que se confirmara su participación en la parrilla del certamen, se reflotaron antiguos mensajes con tono crítico que publicó en redes sociales hace años atrás.

“Por ahí hay un montón de gente que aún lloran por Allende. ¡Que pobreza de mente tan arrecha!”, escribió en septiembre de 2023 a través de su cuenta de X.

Claro que los dardos también han ido en otras direcciones. “De lejos se ve que ahogarse en la bañera es un tema de sustancia”, dijo ante la muerte del actor de Friends Matthew Perry.

Sea como fuere, George Harris se encargó de ofrecer las disculpas correspondientes. “Lastimó a una parte de la sociedad chilena”, señaló recientemente en referencia al primer tuit.

“Yo no viví Allende, yo recuerdo los chilenos que migraron a Venezuela, yo crecí en una zona de Caracas que era bastante céntrica donde habían muchísimos extranjeros. Yo recuerdo eso y entiendo que hay un dolor respecto a la historia y que ese dolor no lo conozco, y ahí es donde yo incurrí en el error", le dijo al programa Only Fama al abordar el asunto.

“Lo va a pasar bien todo el mundo. Nos vamos a reír, porque yo hablo de las cosas que nos pasan a los latinos“, dijo ADN.cl durante la Gala vivida el pasado viernes.

“Al guion le cambiaron tres palabras... grabé mi rutina en video y a la organización le encantó“, añadió durante su conferencia de prensa en la Ciudad Jardín.