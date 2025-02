Muere reconocida actriz de Hollywood que participó en proyectos como “Bella pero peligrosa”, “Dallas” y la saga “Psicosis”

La industria del entretenimiento, especialmente el mundo del cine y la televisión, está de luto debido al fallecimiento de una querida actriz.

Y es que durante las últimas horas se dio a conocer la muerte de Alice Hirson, intérprete estadounidense que participó en grandes clásicos.

La oriunda de Nueva York partió a los 95 años de edad, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva y siendo una sensible pérdida para su familia.

A lo largo de su extensa carrera formó parte de destacadas películas y series, tal como Bella pero peligrosa, Dallas, Ellen, Asesino a sangre fría y la saga Psicosis.

Un punto a destacar sobre su deceso es que, según los reportes oficiales, la actriz murió el pasado viernes 14 de febrero, pero fue en esta jornada que se confirmó la noticia.

También se detalló que el hecho ocurrió en la Casa de la Industria Cinematográfica y Televisión de Woodland Hills, donde residía desde hacía aproximadamente un año.

Fue su hijo, David Hirson, quien confirmó su muerte, explicando que todo fue por causas naturales.

Una amplia carrera

Durante los años 1969 a 1993, Hirson se destacó en varias telenovelas, interpretando personajes como Stephanie Martin en The Edge of Night, Marsha Davis en Another World, Eileen Siegel en One Life to Live, Mrs. Van Gelder en General Hospital y la doctora Lisa Helman en Loving.

En el cine tuvo papeles memorables, como el de esposa del Coronel Thornbush en Private Benjamin (1980) y madre del personaje de Anthony Edwards en Revenge of the Nerds (1984).

Uno de sus roles más queridos fue el de Mavis Anderson, amiga cercana de Miss Ellie y esposa de Punk Anderson, en Dallas, donde participó en 26 episodios entre 1982 y 1988.

Una vida movida y con muchas oportunidades

Alice Hirson nació como Alice Corinne Thorsell el 10 de marzo de 1929 en Brooklyn, Nueva York, y creció en West Hempstead, Long Island.

Se graduó en 1948 de la Academia Americana de Artes Dramáticas. Sus primeros años de carrera incluyeron actuaciones en el teatro de verano y una producción itinerante de On the Town, donde interpretó a Lucy Shmeeler.

En 1952, se casó con el dramaturgo Roger O. Hirson, con quien tuvo un hijo. La pareja se divorció en los años 70.

Hirson debutó en Broadway en 1964 con Traveller Without Luggage, y luego participó en The Investigation (1966) y Solitaire/Double Solitaire (1971).

Se mudó a Los Ángeles en 1976 y fue allí donde continuó consolidando su carrera en TV. En la década de 1990, Hirson encontró una nueva audiencia televisiva con su papel en Home Fires (1992) y como Jenny Jackson en 7th Heaven, donde participó desde 1996 hasta 2006.

“Un alma radiante”

Su hijo, David, dramaturgo de Broadway, recordó la dedicación de su madre a la actuación, destacando su capacidad para equilibrar su carrera y la crianza de una familia. Hirson deja atrás a su segundo hijo, Christopher, músico, y su nieto, Daniel.

En las redes sociales, el actor de General Hospital Chris McKenna rindió homenaje a Hirson, destacando su carisma y lo que pudo transmitir en las pantallas.

“Perdimos un alma radiante y una leyenda de la televisión diurna. Alice Hirson iluminó este mundo durante 95 gloriosos años. Mi familia y yo nos sentimos muy afortunados de haberla tenido en nuestras vidas, aunque brevemente. Mujer inolvidable. Sus últimas palabras fueron: ‘Es bonito tener una audiencia’. Gracias, Alice. Buenas noches. Leyenda”, escribió.