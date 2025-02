Eduardo Fuentes se somete a cirugía por peligroso tipo de cáncer

Durante la emisión de este miércoles de Buenos días a todos, el periodista Eduardo Fuentes sorprendió a la audiencia al aparecer con un vistoso parche cerca de uno de sus ojos.

A través de las redes sociales de TVN, el conductor explicó que se trataba de un procedimiento médico al que tuvo que someterse tras que le encontraran un lunar peligroso en el rostro.

Sin embargo, al comienzo, con su característico humor, bromeó sobre la situación: “Sí, yo sé que les llama la atención algo, ¿cierto? Más o menos evidente. Cambié los lentes, sí... No, mira (y muestra el parche)“.

Sobre su ausencia del día anterior, Fuentes explicó: “Ayer me tuve que ir más temprano del programa, y esto lo voy a contar por la atención y cuidado es necesario. Yo tengo muchos lunares y me los cuido y protejo. Los miro... Tengo un control sobre ellos. Lo mismo que le pasó a la Mari”.

“Resulta que acá (donde está el parche) me había aparecido un lunar sospechoso, y me lo sacaron. Entonces el riesgo era de que volviera y efectivamente volvió, más agresivo”, añadió.

Tras ello, contó que “me lo sacaron el día de ayer y ahora se va a una biopsia. Y esperamos que esté ahí, contenido en su maldad, en lo que sacaron. Entonces tendré que estar con este bonito parche un par de días, pero no importa, porque importante es cuidarse”.

Le diagnosticaron un carcinoma

Mientras que, en el matinal de TVN, reveló que fue diagnosticado con un carcinoma, y relató cómo se dio cuenta de que el lunar podía ser peligroso. “Me operé del párpado el año pasado, entonces, a propósito de eso, la doctora que me vio el párpado dijo ‘¿ese lunar te lo has visto?‘″, recordó.

“Ahí empezamos a mirar un lunar justo ahí, en el punto en el que se une el ojo con la nariz. ¡Chiripazo! Entonces ahí empezamos a hacer seguimientos con otros doctores, especialistas en esta y bueno...“, complementó.

Finalmente, Eduardo Fuentes advirtió: “Como hombre, uno siempre es todo lo cuidadoso que uno debiera ser con su piel. Como que a veces le hago el quite al protector solar... Pero bueno, así se aprenden las lecciones, a golpes, y hay que ser consciente de aquello”.

De acuerdo con información de la American Cancer Society, un carcinoma, que puede ser de células basales o de células escamosas, “son los tipos más comunes de cáncer de piel. Estos tipos de cáncer comienzan en la capa superior de la piel (la epidermis), y a menudo están relacionados con la exposición al sol”.