“Si hay alguien que rayó en la falta de respeto fue Arturo”: el duro cruce entre Vidal y Jean Beausejour por el momento de La Roja

Santiago

En medio de la euforia en el Estadio Nacional tras la victoria de Chile sobre Venezuela, Arturo Vidal protagonizó un particular momento al conversar con la prensa.

Durante la charla con ESPN, el “Rey Arturo” aludió al actual rol de comentaristas de dos de sus excompañeros en La Roja, Jean Beausejour y Mauricio Pinilla.

“Ojalá no sean tan duros, ellos estuvieron acá. Claramente, cuando los resultados no salen, hay que aguantar y los más jóvenes son los que más sufren. Ellos que estuvieron acá podrían dar más consejos y no atacar tanto el proceso. La selección no es Brasil ni Argentina. Acá hay que lucharla porque o si no no se clasifica”, cuestionó Arturo Vidal, pidiéndole el apoyo a ambos.

“Ojalá algún día los muchachos vayan a Pinto Durán a dar consejos, porque los chicos necesitan consejos. Los esperamos, yo espero seguir en la selección y quiero ver a los jugadores que ganaron cosas y que pasaron momentos difíciles, que aconsejen a los más chicos, porque eso los ayuda a crecer más rápido”, recalcó.

La respuesta de Jean Beausejour

Minutos después de estas declaraciones de Arturo Vidal, el excomentarista de ADN Deportes y hoy en ESPN, presente en el programa al momento de escuchar al “Rey Arturo”, se desmarcó del tema.

“Yo me siento interpelado, pero me gusta separar los roles. En mi caso, yo no tengo nada que hacer en Pinto Durán, estoy desde otra posición. Estoy en otra posición que asumo con profesionalismo, con mucho respeto y entendiendo que en algún momento fui jugador de fútbol. Por eso nunca he sido drástico ni definitivo en mis sentencias”, enfatizó.

“Si hay alguien que en el último tiempo fue drástico, definitivo y rayó en la falta de respeto, me parece que fue Arturo. Ese poncho a mí no cabe de ninguna forma”, concluyó Jean Beausejour, marcando distancia con Vidal.