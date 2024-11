Emilia Dides hace frente a los cuestionados dichos de Jordi Castell sobre la candidata mexicana de Miss Universo 2024

La final del Miss Universo 2024 capturó la atención de todo Chile, especialmente por la destacada participación de Emilia Dides, quien logró avanzar hasta el Top 12.

Sin embargo, su paso por el certamen quedó levemente opacado por una controversia desatada por los comentarios del fotógrafo Jordi Castell, quien durante la transmisión cuestionó de manera despectiva la participación de la representante de México, María Fernanda Beltrán.

“Anda a saber que la mexicana se acostó con alguien ahí…”, expresó Castell, dejando incómodo al panel presente. Las críticas hacia su comentario no tardaron en llegar, calificándolo de machista y desubicado. Una “funa” que se extendió y viralizó, lo que obligó al fotógrafo a ponerle candado a sus redes sociales.

La Miss Universo Chile versus las declaraciones de Jordi Castell

Consultada por el programa Qué te lo digo, Emilia Dides rechazó entrar en polémicas, pero no dudó en criticar el tono del comentario. “Mira, la verdad, yo solo estoy viendo las cosas bonitas de este proceso. Creo que cada una se merecía el lugar que tuvo y no hay que desmerecer a ninguna candidata porque todas nosotras nos sacamos la mierda por lograr lo que logramos, y yo por ese Top 12 no puedo estar más feliz”, señaló con firmeza.

La representante nacional también expresó su gratitud hacia el público chileno: “No tengo la corona de perlas del Miss Universo, pero tengo la corona del corazón de todos los chilenos que me apoyan”.

Además, destacó que su participación fue motivo de orgullo personal. “Yo estoy tranquila porque sé que hice todo exactamente como lo quería hacer. La entrevista con el jurado fue espectacular, muchos jurados me dijeron ‘tu entrevista fue espectacular’”, aseguró.

Finalmente, Emilia Dides reflexionó sobre su experiencia en el certamen internacional y la importancia de mantenerse enfocada: “Yo sabía que si no ganaba era por alguna razón que los jurados saben”.