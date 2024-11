Ni en bolsa plástica, ni envuelto en paños: esta es la mejor forma de guardar el pan para que dure más tiempo

No hay dudas de que el pan es uno de los alimentos clásicos en un sinfín de hogares alrededor del mundo. Eso sí, un problema usual con el mismo es que puede añejarse rápidamente.

Es así cómo este puede ponerse bastante duro en pocos días y convertirse en un bocadillo que nadie quiere probar.

Ante esto, la pregunta obvia puede ser: ¿Cuál es la mejor forma para guardar el pan y que este dure más tiempo?

Hace un tiempo atrás, el sitio web Epicurious, especializado en gastronomía, recetas y todo tipo de consejos para la cocina, entregó una respuesta que seguramente resultará esclarecedora para los consumidores habituales.

Este es el lugar perfecto para guardar el pan (y mantener su frescura a largo plazo)

En su nota “How to Keep Bread Fresh and Fabulous” (Cómo mantener el pan fresco y espectacular), investigaron y ordenaron, de mejor a peor, las formas de guardar el pan.

¿La gran conclusión? La manera ideal de mantener el pan no es ni las bolsas plásticas, ni envuelto en paños de género.

En detalle, el portal apuntó al congelador del refrigerador. “Si desea mantener su pan recién horneado en su estado más perfecto, incluso solo por unos días, el congelador es el camino a seguir”, recomendaron.

Lo anterior se explica en que la acción retrasa en gran medida el proceso de “envejecimiento o retrogradación” y elimina el riesgo de que aparezca moho.

En esa misma línea, al recuperar la pieza se puede poner en el horno o el tostador sin problemas. “Vuelve a gelatinizar los almidones y hace que el pan vuelva a ser elástico y masticable”.

Lo mismo aplica para panes envasados que estén próximos a su fecha de vencimiento. Simplemente, se podrían dejar en el congelador para el futuro.

Lo ideal es que el mismo se ponga en una bolsa para congelador y que se elimine todo el aire que sobre en esta antes de sellarla definitivamente. Así se evitaría posibles quemaduras por la temperatura.

Pero ojo, congelar y recalentar es bueno una vez, no varias. “El pan se puede congelar durante dos o tres meses. pero más allá de eso, no existe una solución para almacenarlo a largo plazo”, explicó la web.

Más abajo en la lista de preferencias aparecen métodos menos favorables como: