O carro que explodiu depois com fogos no estacionamento da Câmara ficou assim.



Momentos depois, um homem foi visto jogando bombas no STF, morrendo em seguida.



As autoridades consideram a situação em Brasília como "grave" neste momento e o episódio é tratado como um atentado.