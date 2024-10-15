Francisco Ackermann da tres consejos claves para comenzar a ahorrar ganando el sueldo mínimo en Chile
El educador financiero y conductor del podcast “Con Peras y Finanzas” ofrece aquí el paso a paso para gestionar correctamente el dinero
Ahorrar dinero en Chile puede ser una tarea difícil, especialmente para quienes reciben el sueldo mínimo, que en la actualidad está fijado en $500.000.
A pesar de todo, lograrlo no es una tarea imposible. Según Francisco Ackermann (@francisco.ackermann), educador financiero y autor bestseller, hay un par de consejos que se pueden tener en cuenta para iniciar.
Consultado por ADN.cl, el host del podcast Con Peras y Finanzas detalla a continuación el paso a paso. Sin embargo, también hace una precisión.
“Hay que ser muy precavido. Obviamente, no es lo mismo ganar el sueldo mínimo sin tener cargas familiares, sin hijos y viviendo con los padres, por ejemplo, que alguien que quizás tenga una familia constituida”, advierte.
Estos son los tres tips para comenzar a ahorrar con el sueldo mínimo, según Francisco Ackermann
Consejo 1: Conocer la situación financiera real
“Muchas veces estamos ciegos de lo que estamos gastando mes a mes. Sentimos que no nos alcanza, pero no estamos evidenciando cuáles son nuestros gastos mensuales. Y para eso, la famosa planilla de ahorro”, dice Ackermann.
“Básicamente es conocer no solamente lo que gano, sino en qué se me va mi plata a diario. ¿Tengo algún vicio?”, plantea para que las personas no pasen por alto detalles como cigarros, café o un chocolate. Pese a lo complejo, todo se podría medir en un mes.
Consejo 2: Plan de acción
“¿Qué debo hacer?, ¿tengo dónde cortar o estoy en una situación extrema donde no me queda otra cosa que buscar nuevas fuentes de ingreso?”, son las preguntas que se deben realizar a continuación.
En caso de que se pueda ahorrar, salir del “hoyo financiero” puede traducirse en tomar la decisión de quitar los gastos innecesarios o reducirlos significativamente.
El autor también explica puede ser importante compartir el paso con seres queridos “para ver si podemos apoyarnos en ellos y que sea más fácil el camino”. “Muchas veces nos tildarán de tacaños. Dirán: ‘¿Qué te pasa, por qué no gastas como yo?’. Pero uno tiene que ser fuerte y comenzar”, amplía.
Consejo 3: Ponerle nombre a los objetivos
“Ahorrar por ahorra muchas veces no genera ninguna felicidad. Pienso que no estoy ahorrando para nada, que estoy simplemente guardando capital”, dice. “En verdad, lo que estás haciendo, es un pequeño sacrificio en el presente para algo muy potente en el futuro”, argumenta.
Un par de ejemplos: las personas se pueden preguntar cuánto dinero necesitan para un item como vacaciones o para pagar la educación de sus hijos, creando una “cajita” que no implique un gran desembolso en el futuro. Lo mismo podría aplicar para la jubilación.
“Si partimos sabiendo cuánto estamos gastando y cuánto estamos ganando nos ordenamos comenzamos y ponemos objetivos, se va a ser probablemente más fácil esta tarea”, es la conclusión que entrega el autor detrás de los textos Con Peras y Finanzas$: Cómo invertir tus ahorros y generar más lucas y Con Peras e Inversiones: Atrévete a crecer.
