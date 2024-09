Santiago

En el análisis post partido a la caída de La Roja ante Bolivia, en ADN Deportes conversamos desde el mismo Estadio Nacional con un exintegrante del equipo, Jean Beausejour, hoy en su rol de analista en ESPN.

“Da mucha tristeza, pero el fútbol tiene este tipo de situaciones. Uno empatiza con lo que debe sentir los jugadores, es el primero al que este tipo de situaciones no se hace grata”, comenzó diciendo el ex “Tenor Bicampeón”, que apuntó a la falla táctica que marcó la derrota nacional.

“Esos primeros 20 minutos termina pagando muy caro las malas pérdidas de balón, que se pueden dar a través del parado. Cuando pierde la pelota Carlos Palacios, el respaldo que tenía hubiese sido mayor con otro hombre en la contención. Interfirió la elección de los nombres en el desarrollo del partido”, recalcó, ahondando en el cambio de Ben Brereton durante el primer tiempo.

“Si uno hacía un análisis de los que estaban en cancha, no era ni el mejor ni el peor. Es una modificación táctica que cuando se hace tan temprano, el DT asume que se equivocó. Después, bajo sus ojos, tenía sentido. Dávila ha ocupado más veces esa posición durante el proceso de Gareca, lo mismo Osorio”, dijo Jean Beausejour, lejos de ser pesimista en torno al futuro de La Roja en eliminatorias.

“Piensan que esto es definitorio, muchos quieren hacer creer eso, pero matemáticamente no está dicha la última palabra. Entiendo el shock emocional, pero no. Gareca tuvo una racha de triunfo tras una racha de derrota, uno no tiene por qué pensar que no puede pasar”, concluyó el bicampeón de América en ADN Deportes.