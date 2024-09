Gareca y su pobre mea culpa tras histórica derrota ante Bolivia: “Lo de hoy está lejos de ser una vergüenza”

El técnico de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, habló en conferencia de prensa tras la histórica caída de Chile por 2-1 ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas.

La Roja sucumbió -en partidos oficiales- por primera vez en su historia ante los altiplánicos en Santiago y, de paso, le permitió a su rival volver a ganar fuera de casa tras 31 años.

A pesar de este resultado, Gareca aseguró que el resultado “no es vergonzoso”, asegurando que cualquier selección le puede ganar a otra en Sudamérica.

“Vergüenza y todas las otras definiciones hay que dejarlas de lado. Simplemente perdimos un partido y está el dolor de aquello, por supuesto. No merecimos perder, Chile hizo todo para ganar el partido en el desarrollo del juego y nos vamos con una caída que duele. Lejos esto está de ser una vergüenza o cualquier calificativo que uno pueda interpretar”, comenzó diciendo el estratego.

En esa línea, añadió que “el equipo hizo todo para ganar, tuvo la iniciativa y lamentablemente no lo pudo ratificar en el resultado. Todavía seguimos con la chance intacta de clasificar al próximo Mundial. Se vienen partidos igual de importantes y cada vez está más apretado el calendario”.

Consultado sobre la polémica decisión que tomó con Ben Brereton, tras sacarlo antes que finalizara el primer tiempo, indicó: “Simplemente buscamos mayor profundidad de entrada y como vimos que no sincronizamos bien en la contención, opté por cambiar. Tengo la posibilidad de poder hacerlo en el momento que yo quiera del partido. Entendí que en ese momento necesitábamos alguien más en la mitad de la cancha, ya que equipo estaba demasiado abierto y son decisiones que uno va tomando”.

Respecto a sus sensaciones, el DT lanzó: “Esta derrota no me deja vacío, porque los muchachos entregaron todo e hicieron todo por ganar el partido. Esto no significa que estemos acabados ni mucho menos, a mí me gustó mucho el equipo y lo que hizo hoy, a pesar del resultado”.

“Esto me dolió porque hicimos todo por no tener esta derrota y a veces se pierde de otra forma. Bolivia llegó dos veces y nos hizo dos goles. Me ha dolido el resultado, pero no me quedé vacío en ese aspecto”, añadió.

Finalmente, Gareca evidenció sus esperanzas de cara al fututo. “En cualquier momento podemos retomar el buen nivel. Antes también nos daban como candidatos para ganar la Copa América y ahora tenemos la posibilidad de volver a recuperarnos”.