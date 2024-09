Presidente de Talleres se fue con todo en contra de ‘Chiqui’ Tapia tras polémica con Boca Juniors

El pasado sábado por la tarde, Talleres y Boca Juniors, con Gary Medel en la banca, se vieron las caras por los 8vos de final de la Copa Argentina 2024, duelo que terminó con escándalo.

En el primer tiempo, Brian Aguirre (16′) abrió el marcador, pero en una jugada totalmente viciada. El tanto debió ser anulado porque el balón salió de la cancha previo al gol. Federico Girotti (20′) anotaría el empate, y luego el “Xeneize” se impondría en los penales.

Tras el encuentro vinieron los problemas. Según la acusación de Andrés Merlos, juez del partido, directivos de Talleres habrían llegado a su camarín para amenazarlo de muerte, incluso con un arma de fuego.

“Lo sucedido en Mendoza es grave, muy grave. Lo que pasó va mucho más allá de una equivocación arbitral”, partió diciendo este lunes Andrés Fassi, presidente de Talleres.

El mandamás se quejó por no haber sido reprogramados pese a las numerosas bajas que tenían: “Talleres no debería haber jugado el 7 de septiembre, sobre todo al quedar eliminados de la Copa Libertadores”, sostuvo.

“Era de sentido común que dos meses antes no podíamos hablar de una fecha de Copa Argentina jugando las copas internacionales. Pedimos jugar el 18 de septiembre y se nos obliga a jugar aún teniendo siete jugadores seleccionados”, agregó.

Las bajas de talleres fueron Juan Camilo Portilla (Colombia), Miguel Navarro (Venezuela), Matías Catalán (Chile), Bruno Barticciotto (Chile) y Blas Riveros (Paraguay) en selecciones mayores, mientras que Gustavo Albarracín y Santino Barbi fueron a la Sub 20 de Argentina.

Andrés Fassi contra Claudio ‘Chiqui’ Tapia

Con el anterior, es que Fassi disparó toda su artillería contra el mandamás del fútbol argentino: “nos sentimos perjudicados por la fecha y luego hacen la designación de Andrés Merlos, un árbitro que perjudica a Talleres desde el 2020”, dijo.

“Lamentablemente, Chiqui Tapia, te he pedido juntarme ya hace más de año y medio. La última vez que queríamos juntarnos en Buenos Aires, me hiciste ir un domingo. Me fui un domingo, no me recibiste. Quedamos para juntarnos el lunes, tampoco me recibiste. Quedamos para juntarnos el martes, tampoco me recibiste. Y el miércoles ya me tuve que volver a Córdoba”, aseguró.

Cerró indicando que “entonces no solamente no me recibiste, sino que reiteradamente perjudicas a una institución que merece respeto. A una institución que no tiene por qué sufrir ningún tipo de situación, de todas las que desde hace cuatro o cinco años vengo hablando en forma personal contigo y vengo hablando en forma personal con el señor Villigoy”, finalizó.