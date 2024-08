Alcaldesa Pizarro reacciona a nuevo homicidio en La Pintana: “Se están matando todos lentamente”

Durante este sábado, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, lanzó un enérgico llamado al Gobierno tras registrarse un nuevo homicidio en la comuna, el sexto en menos de una semana.

La jefa comunal lamentó la falta de recursos destinados a la seguridad en la zona y criticó la gestión del expresidente Sebastián Piñera por no haber tomado las medidas necesarias en su momento.

“Hoy estamos lamentando lo que no se hizo en el pasado”, indicó la líder local a CHV Noticias. “Estamos viviendo una ola criminal donde se están matando todos lentamente”, sumó.

La autoridad comunal hizo un llamado urgente al Gobierno y al Estado en su conjunto para que no abandonen a la comuna en esta crisis de seguridad. “Esto no va a parar si no se toman cartas en el asunto”, advirtió la alcaldesa Pizarro, destacando la necesidad de robustecer el sistema de persecución penal y mejorar la dotación y formación de policías y fiscales

Además, la jefa local de La Pintana se refirió al miedo que sienten los vecinos a la hora de denunciar delitos, lo que genera una “cifra negra” que invisibiliza la magnitud real de la delincuencia en la comuna. “Debemos mirar por dónde está ingresando el armamento y controlar la venta de municiones”, añadió.

En respuesta, el delegado presidencial Gonzalo Durán afirmó que el Gobierno ha intensificado los esfuerzos de despliegue policial en la región, incluyendo la incorporación de 1.700 nuevos carabineros. “La Pintana no ha estado ajena a este esfuerzo”, señaló la autoridad regional, asegurando que el Plan Calle Sin Violencia continúa en marcha.