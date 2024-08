Desconocido abre fuego en pasaje dejando un muerto y un herido en La Pintana

En la madrugada de este sábado, la comuna de La Pintana fue escenario de un violento incidente que dejó como saldo un fallecido y otra persona herida de gravedad.

Según informaron las autoridades, el ataque ocurrió alrededor de las tres de la mañana, cuando un sujeto abrió fuego desde un pasaje, hiriendo a las víctimas que se encontraban en distintos puntos de la calle.

“El sujeto que habría disparado no se movilizaba en vehículos, sino que andaba a pie”, detalló el fiscal ECOH, Jorge Martínez. “Aún estamos investigando por qué estas personas estaban en ese lugar y la motivación detrás del ataque”, agregó.

El fiscal también señaló que las víctimas no presentaban relación alguna entre sí y no se ha establecido que tuvieran antecedentes penales o vínculos con el tráfico de drogas. Respecto a la persona herida, fue trasladada al Hospital La Florida.

El agresor, cuya identidad aún no se conoce, no ha sido capturado. Las autoridades no descartan la participación de terceros, pero, por el momento, todo indica que los disparos provinieron de un solo individuo.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones está a cargo de la investigación, realizando peritajes en el lugar, incluyendo el análisis de la evidencia balística recolectada y la revisión de cámaras de seguridad.