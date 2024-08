Preocupación por abusador sexual serial en La Florida: víctimas relatan agresiones de hombre que se arrastran por varios años

Un abusador sexual serial está aterrorizando a las mujeres de La Florida, en la región Metropolitana, según varias denuncias realizadas en los últimos días.

Diversas mujeres han compartido sus experiencias con un agresor que lleva años operando en la comuna. A pesar de haber presentado denuncias ante las autoridades, no ha habido avances significativos para detener al culpable, recogió Meganoticias.

Una de las víctimas, que prefirió mantener su identidad en reserva, relató un ataque ocurrido hace seis años. “Eran las 08:30 de la mañana y estaba llegando a mi casa cuando me atacó por detrás. Me tapó la boca y me amenazó con un cuchillo, diciendo que me mataría si no me quedaba callada. Luego empezó a tocarme, pero afortunadamente una vecina escuchó y salió a ayudarme, lo que lo hizo huir”, narró la joven al citado medio.

Otro caso es el de Camila, quien ha sido víctima del mismo agresor en dos ocasiones. La primera ocurrió en mayo de 2023, cuando iba camino a su trabajo. “Me tocó por detrás y cuando me di vuelta, pensé que me iba a robar, pero su intención era otra”, explicó.

El segundo incidente sucedió este año bajo circunstancias similares, lo que ha generado en ella un profundo miedo. “Ya no puedo salir sola de mi casa, el pánico me paraliza”, confesó.

“Tuve que insistir...”

Camila también destacó la falta de respuesta por parte de la policía. Tras su segunda agresión, fue a la Comisaría Los Jardines a poner la denuncia, pero tuvo que esperar horas para ser atendida. “Tuve que insistir hasta que finalmente una carabinera me tomó la declaración”, lamentó.

Estos testimonios han llevado a que más mujeres se acerquen a contar sus propias experiencias con el mismo agresor, reflejando un patrón de ataques que parece no tener fin. Además, se han recibido numerosas llamadas de otras víctimas, indicando que el problema es más grave y extendido de lo que se pensaba inicialmente.