Depredador sexual serial en La Florida: Alertan a mujeres de la comuna y detallan cómo sería este abusador

Es una situación terrible. Un depredador sexual serial está suelto en La Florida y ha abusado de varias mujeres de la comuna.

Un sujeto que estaría operando hace 14 años, donde ha atacado a estudiantes y trabajadoras que transitan por el sector.

Daniela, una de las denunciantes, habló con Meganoticias Alerta, haciendo un llamado a las autoridades y contando su caso.

“A mí esto me sucedió 6 años atrás. Yo venía llegando en la mañana, tipo 08:30 horas a mi casa, él me aborda por atrás, me tapa la boca y me dice que me quede callada. Luego de eso, me dice que tengo dos opciones, obviamente las dos involucraban abuso sexual”, relató.

La víctima indicó que “me dijo que tenía un cuchillo, que si no me quedaba callada me iba a matar, después comienza a tocarme. Menos mal, una vecina escuchó todo desde la ventana de su casa, y en eso que trata de romper mi ropa, la vecina sale y él se va corriendo”.

Cuidado con el depredador sexual de La Florida

Así, a este testimonio se sumó el de otras mujeres, que detallaron el actuar del sujeto, que tendría entre 35 y 40 años.

De hecho, el canal compartió imágenes, donde se ve cómo este tipo ataca a una de las jóvenes, agarrándola por atrás y donde se le ve vestido con un polerón con capucha.

“Siempre concurre en los mismos días: sábado, feriado y en el mismo horario”, que sería entre las 6 y ocho y media de la mañana, por las calles Lago Cochrane y Enrique Olivares.

Una situación indignante, donde al menos 20 mujeres han intentado denunciar a este depredador sexual que recorre las calles de La Florida, atemorizando a sus víctimas. Por eso, hicieron un llamado a recopilar más relatos, a través de un correo: casosparadero19@gmail.com, donde revisarán todos los datos.