“Cuando aparece un comediante sin mayores pergaminos...”: Bombo Fica arremete contra Luis Slimming por su chiste sobre Paul Vásquez en Viña 2024

En el reciente episodio de Podemos Hablar de Chilevisión, Bombo Fica revivió una polémica que ha estado dando vueltas desde el pasado Festival de Viña del Mar.

En la Quinta Vergara, el humorista Luis Slimming desató una controversia con un chiste dirigido a Paul Vásquez, el popular Flaco de Dinamita Show. Durante su rutina, Don Comedia comentó: “Un comediante clásico contó que gastaba más de 800 mil pesos semanales en cocaína. Impresionante, porque si uno ve la rutina de este humorista en Viña, junto a su compañero El Indio, estas rutinas duraban una hora y media. Entonces, ¿en qué minuto lo hacía?”.

A pesar de que han pasado varios meses desde el festival, la broma sigue siendo tema de conversación. Bombo Fica, amigo cercano de Paul Vásquez, expresó su opinión durante su visita al programa de CHV. “Yo soy amigo del Flaco, lo conozco, le tengo cariño, sé de su esfuerzo, conozco lo que a él le ha costado en este tiempo la reivindicación con respecto al error que cometió siendo más joven”, señaló.

“Es un buen tipo, es generoso, va a todos los eventos solidarios, bombero, que tiene la mejor de las voluntades, incluso lo asaltaron en un acto de generosidad queriendo ir a ayudar”, añadió.

Cuestionó a Don Comedia

El laureado humorista no escatimó al momento de criticar a su colega, Luis Slimming. “Cuando aparece un comediante, sin mayores pergaminos, utiliza este colega para burlarse en un chiste que él debe encontrarlo gracioso, pero a mí no me causó gracia. Me molestó y lo hice notar, yo creo que esas cosas no van, el humor para mí tiene que tener ciertos límites y eso tiene que ver con el respeto con lo que otros viven”, expresó.

Finalmente, Bombo Fica enfatizó: “Y si al Flaco le costó y hoy en día es un tipo honorable, se gana el pan con el sudor de su frente, no tiene que aceptar que venga otro y lo basuree en el escenario, porque eso va a causar gracia. Yo esas cosas las arreglo de hombre a hombre”, concluyó.