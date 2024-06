“Sería atómico”: Carolina de Moras revela quién es su candidato para ser la dupla de Karen Doggenweiler en el Festival de Viña

Durante el evento de presentación de la nueva colección Essence de Pandora, Carolina de Moras sorprendió al lanzar una interesante propuesta para acompañar a Karen Doggenweiler en el Festival de Viña del Mar. La reconocida comunicadora, quien tuvo la oportunidad de animar el festival en cinco ocasiones entre 2014 y 2018, se refirió a la próxima edición del evento y sugirió un nombre de gran renombre internacional.

“Yo había escuchado a Pedro Pascal, me tinca demasiado, sería atómico”, expresó la presentadora televisiva en conversación con Página 7. Y luego agregó: “Un actor de la talla de Pedro Pascal podría, de todas maneras, hacer de animador, sería una súper experiencia”. Además, destacó el patriotismo del protagonista de The Mandalorian, afirmando que “él es bien nacionalista, así que no lo veo mal”.

Sus consejos para Karen Doggenweiler

En la misma línea, Carolina de Moras reveló que ha tenido conversaciones con Karen Doggenweiler, ofreciéndole su apoyo y experiencia en la conducción del festival. “Hablé con ella en su minuto, humildemente le ofrecí mi experiencia y lo que necesite”, indicó. También mencionó que la conductora de Buenos días a todos le pidió ayuda: “Por supuesto, puede contar conmigo, de hecho, en un momento me dijo ‘ayúdame con el vestuario’, yo feliz le ayudo (…) A veces una también se marea y se equivoca porque es bastante información”.

Reflexionando sobre su propia experiencia en el festival, la modelo comentó: “Es muy difícil mirarlo desde fuera, pero ya cuando una aprendió después de cinco años, te puedo decir que aprendí harto”. Además, compartió un consejo para Karen Doggenweiler: “(Espero que) lo pase bien y, sobre todo, que no se olvide que este es un festival donde se comparte (…) Yo siento que más que estar preocupada de que tiene que ir según la pauta, tiene que acordarse de que este es un programa que tiene un público en vivo y eso es lo que manda”.

Finalmente, Carolina De Moras respondió a la idea planteada por Francisca García-Huidobro de que Karen Doggenweiler podría enfrentarse sola al temido ‘monstruo’ del Festival de Viña del Mar. “A mí me gusta un animador y una animadora, es un escenario gigante, es mucha pega para una sola persona”, concluyó