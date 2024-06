La reflexión de Luis Andaur tras su exitosa carrera en los medios: “Partí de abajo, no tuve características nórdicas ni soy un estereotipo de mino”

Luis Andaur dejó atrás los vertiginosos ritmos de la televisión para dedicarse a explorar Chile y compartir sus experiencias con el mundo. Su objetivo, según declara, es dejar una “huella” en la conciencia de las personas. Por ello, actualmente, el aventurero se conecta con su audiencia a través de su cuenta de Instagram (@andaur.luis), donde cuenta con más de 400 mil seguidores.

Y en conversación con La Cuarta, el reconocido amante de los animales recordó la vez cuando casi pierde su pierna por una lesión. “En el 2016, en una pichanga de fútbol, me trancaron y volví a tener una fractura expuesta de tibia y peroné. Me llevaron a la clínica y era mucho más grave: tenía trombos por todos lados del cuerpo. En un comienzo me iban amputar la la pierna, 12 centímetros arriba de la rodilla. Me tuvieron que hacer con la misma vena un bypass”, contó.

Luego, agregó: “Estuve unas doce horas en pabellón, y no salía; se suponía que la operación de fractura duraría dos horas. Pero no. No había ni una información y llevaba horas y horas. Me despertaron a las 5 de la tarde y no podía soportar el dolor en la pierna, toda morada. ¡Fue gravísimo! Estuve muy mal. Debía tomar anticoagulantes de por vida y cuidarme de no tener accidentes graves. No tuve ningún problema y le dije al doctor que me bajara la dosis”.

“Cuando tuve el accidente del pie, pensé: ‘He estado en tantos programas, he conocido tantas culturas, he estado en golpes de Estado, en reyertas sociales, conocido países súper difíciles, los animales más raros, batí récords, fui deportista destacado, fui pololo, tuve bonitas mujeres que me acompañaron —hasta ahora que tengo a mi pareja—, me he llevado súper bien con la gente y me sienten súper cercano’”, añadió después.

“Una vida súper sacrificada”

Más adelante, Luis Andaur aprovechó de hacer una reflexión sobre su trabajo y el apoyo que recibe. “Creo que hay empatía conmigo porque partí de abajo, no tuve características nórdicas ni soy un estereotipo de mino. Me costó más que la cresta, estuve desde 1989 al 2005 sin recibir un peso”.

Tras ello, el aventurero y exintegrante de La ley de la selva, rememoró: “Era un hueón más pobre que la chucha, dormía de allegado en una pieza de tres hermanos, que se casaron y se fueron y yo dormía con un colchón en el suelo, con un computador conseguido, y me sacaba la cresta para hacer mis notas. Cuando junté las lucas para hacer mis propias producciones, despegué; pero fue una vida súper sacrificada”.

Finalmente, Luis Andaur expuso que “tuve diez años de bonanza increíbles, que los aproveché al máximo, porque yo era un paria: andaba en bicicleta, en la universidad vendía los vales de alimentación para comprarme una llanta de bicicleta, mis papás eran separados, pagué mi crédito fiscal recién en el 2003 con unos seguros cuando murió mi papá. De ahí en adelante, pura felicidad: viajar y pasarlo bien, pero me costó por lo menos catorce años llegar a un nivel reconocido”.