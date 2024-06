Igor Lichnovsky y su vida fuera de las canchas en México: “Soy un tipo diverso, soy fiestero y leo la Biblia”

Igor Lichnovsky se encuentra en un gran momento en México. En su equipo, el América, el defensor es titular y recientemente salió campeón del torneo mexicano. Sin olvidar que se encuentra citado por Ricardo Gareca en la prenómina para jugar la Copa América. Con 30 años, el ex Universidad de Chile se encuentra en su clímax futbolístico, y también su vida fuera de las canchas es sinónimo de éxito y positivas experiencias.

Y es que el defensor se ha hecho de gran fama en el mundo del espectáculo mexicano. “A mí me gusta el fútbol. Es mi pasión y quiero seguir haciéndolo en el alto nivel por el tiempo que me quede como jugador activo. Pero también tengo otros intereses en la vida. Me gusta vestirme bien. Mi estilo podría definirlo como underground-elegante”, comentó Igor Lichnovsky en diálogo con LUN.

“Soy, por lo demás, un tipo diverso en la vida: me gustan las fiestas, tener relación con artistas, contar historias y pasarlo bien en mi canal de Youtube y leer la Biblia. Así soy”, añadió.

“No soy católico, ni evangélico”

Tras ello, el zaguero del América aclaró su faceta religiosa. “No me adscribo a nada más que al ejemplo de Jesús como personalidad histórica. No quiero meterme en el tema de la divinidad, porque eso es algo íntimo, de cada uno. Leo la Biblia porque ahí hay muchas historias y encuentro respuestas. Siento, por ejemplo, que tal como dice la Biblia, tengo la responsabilidad de multiplicar mis talentos. Pero no soy ni católico, ni evangélico, ni budista, ni hinduista”, sostuvo.

Justamente a raíz de su religiosidad, sorprende que Lichnovsky tenga también una fama de fiestero en México. “Soy un tipo diverso, soy fiestero y leo la Biblia. No hay por qué ser una cosa o la otra”, explicó.

Y luego, agregó: “La prensa mexicana, de hecho, dice que soy el Dennis Rodman del América, jajaja. Pero no me preocupa lo que digan, en especial si lo hacen sin averiguar bien. Yo siempre cumplo como futbolista y eso queda claro con lo que he ganado en México: soy el único jugador de la historia que ha obtenido tres títulos consecutivos: uno con Tigres y dos con América”.

“Pero eso parece que no les importa mucho a los periodistas de allá. La prensa, de hecho, me trituró por haber ido a un evento de golf organizado por el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Y sí, estuve ahí, porque soy su amigo, me invitó, pero sólo fui a saludar y me fui y no a jugar golf toda la tarde, como inventaron”, añadió.

Es amigo de Eminem

Más adelante, el defensor chileno se refirió a su lado artístico. “He tenido la suerte de crear relaciones de amistad con gente muy conocida como el rapero Eminem y me gusta conversar con músicos porque hasta yo alguna vez escribí canciones y tengo ganas de retomar eso”, afirmó.

Y enseguida, Igor expuso qué tipo de música escucha. “Hace algunos años era puro rap y hip hop, pero ahora soy de escuchar de todo. Por supuesto que me sigue gustando Bad Bunny, pero ahora, por ejemplo, estoy en la onda del rock y me gusta el grupo chileno Robot The Mimbre”, cerró.