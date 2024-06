¡Guerra total en el clan! Hermano de Coté López acusó a hijo de Luis Jiménez de “depravado y drogadicto”

Diego Jiménez, hijo de Luis Jiménez, acusó a Coté López de separarlo de su padre. Una situación que desató una guerra total en el clan de la rubia.

Es que todas las partes, tanto el joven como la modelo, han entregado su versión de un entuerto que tendría su génesis en la bullada infidelidad y quiebre que la rubia y el futbolista vivieron hace algunos meses.

Al parecer, la empresaria de Cló habría responsabilizado de alguna manera de esto al primogénito de su marido, que habría carreteado en aquel entonces con él, y también a Javiera Vidal, pareja de Diego, cuya hermana Paula también habría tenido una inquietante interacción en redes con el Mago.

Un embrollo que, tras una serie de declaraciones cruzadas, pantallazos de chats y enormes comunicados a través de Instagram, se había calmado un poco. Hasta ahora, que uno de los hermanos de Coté decidió arremeter contra Diego y tratarlo de “degenerado y drogadicto”.

Hermano de Coté López lo incendió todo

Así, Tomás López usó sus historias para redactar un largo texto donde habla del retoño mayor de Luis Jiménez.

Y señaló que “si mi hermana lo consideró un hijo, yo lo consideré un hermano de otra madre y un mejor amigo. Hiciste llorar a mi hermanita, y la dejaste mal delante de todos, solo para conseguir seguidores y atención. Nos rompiste el corazón y nos traicionaste, cualquier motivo que tuvo mi hermana para alejarte y solo de noche, es porque eres un depravado y un drogadicto”.

Luego, agregó que Diego llegaba “a su casa sin mantenerse en pie o modular y dejaba bolsitas de droga a su paso. El motivo principal no lo diré porque no es suave y yo sí pienso en mis sobrinos, en tus hermanos, a quienes dejaste en shock por tu actuar”.

“Ella te dio todo, no lo material, te dio momentos, te dio risa, te cuido desde niño cuánto pudo, y lo sé y tu familia lo sabe, porque estuve ahí, porque estuvimos ahí, y eso se lo devolviste destrozándola”, añadió.

Tomás afirmó que la blonda cerró su Instagram, y que siente su dolor como propio. “Tienes 24 años, no puedes ser hijo de papi toda tu vida, que cuando no obtiene lo que quiere, hace pataleta y destruye lo que toca, cómo lo hiciste con su familia”, le lanzó a Diego.

En tanto, sobre Javiera, manifestó que “no vale la pena hablar de alguien que se jacta de que su papá mató a alguien, que amenaza con eso y dice que por eso está donde está. No te tenemos miedo”.

“Aún así, les deseo que puedan limpiarse, rehabilitarse, y cambiar la persona que son, no por ustedes, sino por el maravilloso hijo que la vida les dio. Es lo último que diré sobre el tema porque me duele en el corazón, perdí un hermano, para mí ellos ya no existen”, cerró el hermano de Coté López, dejando aún más la grande en la familia que, al parecer, estaba lejos de ser tan feliz como se mostraba.