“Lo más chistoso es que ninguno de los dos sabía en qué mano iba el anillo, el fotógrafo nos gritó que era en la derecha”

Sebastián Roco, de 40 años, y Natividad Leiva, de 30, sorprendieron a todos al anunciar su compromiso matrimonial. La noticia fue compartida en Instagram el sábado por la noche, donde la pareja publicó varias fotos del emotivo momento en que el exseleccionado nacional le pidió la mano a la ex Miss Chile. En el mensaje conjunto escribieron: “Hace aproximadamente cuatro años iniciamos esta historia de amor. Este camino es más divertido si lo recorremos juntos”.

La propuesta tuvo lugar hace cuatro meses, el 27 de febrero, en la paradisíaca isla de Holbox, en la península del Yucatán, México. “Cuando cumplimos el primer año juntos organicé un viaje a México y Naty se enamoró de Holbox. Siempre me mencionaba el lugar, así que decidí que tenía que hacer la propuesta allí”, recordó Roco en conversación con LUN.

El exfutbolista reveló los detalles de cómo organizó la sorpresa sin que Natividad se diera cuenta. “Contacté a su joyero, quien conoce sus gustos, y le pedí algo especial. Al llegar a Holbox, busqué un fotógrafo para una sesión en pareja. Estaba muy ansioso y nervioso”, confesó.

Tras ello, el exdefensor explicó cómo improvisó su discurso en el momento. “Ella volteó y le pregunté si quería ser mi mujer hasta que fuéramos viejitos. La China se asombró y me preguntó si era una broma, pero obviamente me dijo que sí. Recién entonces pude respirar. Lo más gracioso es que ninguno de los dos sabía en qué mano iba el anillo, el fotógrafo nos gritó que era en la derecha, jajaja”, rememoró.

¿Tienen planeado ser padres?

Este viaje a México permitió a Roco cumplir un deseo que tenía desde hace tiempo. “Siempre me gustó mucho, la veía por redes sociales. Un día le pedí a una amiga en común que me la presentara, estaba seguro de que me casaría con ella. Mi amiga nos presentó, invité a salir a Naty y nunca más nos separamos”, contó.

Sobre la fecha de la boda, el exseleccionado nacional comentó: “Ya tenemos una fecha en mente, pero aún no hemos organizado nada. Estamos tranquilos por ahora, sabiendo que nos espera una planificación intensa, con muchos detalles que ver”.

Finalmente, en cuanto a la posibilidad de tener hijos, Sebastián Roco señaló que “no hay cigüeña por el momento. Me encantaría, pero por ahora estamos enfocados en proyectos importantes este año”.