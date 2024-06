“Él está diciendo...”: Sandy Boquita hace importante aclaración respecto a su denuncia por abuso sexual contra el alcalde de Colbún

Sandy Boquita se pronunció nuevamente sobre la denuncia de abuso sexual que interpuso en 2014 contra el alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz, durante una fiesta del Día del Padre en la discoteca “Entretermas”. Esta vez, la modelo desmintió categóricamente los rumores de un supuesto acuerdo económico con el líder municipal.

A través de su cuenta de Instagram, Sandy Boquita explicó que había recibido mensajes de un periodista de Colbún, un concejal de la comuna y otra persona de Santiago. Según estos mensajes, “el alcalde estaría diciendo que yo había llegado a un acuerdo económico con él y les quiero aclarar que no es así”.

En sus declaraciones, la modelo afirmó: “Supuestamente, él está diciendo que yo recibí dinero a través de mi abogado, que llegué a algún tipo de acuerdo económico para que esta investigación no continúe y eso no es así. Siempre dije que lo que yo quería eran disculpas públicas, que él no estuviera en el cargo. Lógicamente, la Fiscalía decidirá la pena, si es que lo encuentran culpable”.

Alguien que comete estos actos no debería ser una autoridad

Aunque la denuncia se remonta a 2014, fue en marzo de este año que los hechos pudieron ser corroborados ante la Fiscalía gracias a la liberación de los registros audiovisuales de esa noche.

Sandy Boquita enfatizó que “lo más importante acá, es la condena social. Una persona que está en el poder, que es autoridad, hizo abuso sexual contra mí, hay una prueba que es un video, por lo cual, no hay dónde perderse”. Y luego, subrayó que no había llegado a ningún acuerdo monetario, reiterando: “No llegué a ningún acuerdo por plata”.

La modelo también comentó sobre la mezcla de reacciones que ha recibido, señalando que aunque ha habido mensajes de rechazo, ha predominado el apoyo: “Hay gente que dice: le falta plata, pero, no, gracias a Dios tengo mi negocio”.

En una historia de Instagram, Sandy Boquita expresó: “Que alguien que comete estos actos no debería ser una autoridad. Me llenan de mensajes gente de la comuna (Colbún) pidiendo que haga algo para que se vaya (Pedro Pablo Muñoz) y no puedo hacer más, disculpen”.

Finalmente, la modelo agradeció el respaldo recibido: “Agradezco de corazón todo el apoyo y la cantidad de mensajes que me envían a diario. Me cuentan sus casos de abuso y es por ustedes y mis hijas que continúo adelante”.