Quique Neira y su crítica a los políticos chilenos: “Afanan del servicio público para vivir como reyes”

En el Ciudadano ADN tenemos las puertas siempre abiertas a los talentos musicales nacionales. Por eso, conversamos con el cantante nacional Quique Neira, quien nos conversó sobre su disco El Reguero.

“Yo estoy en mi tercera década de trabajo y con nuevas canciones… No es tan común que un artista se mantenga creativo tanto tiempo”, comentó el artista al inicio de la conversación.

El Reguero: Quique Neira en clave social

La placa discográfica más reciente del ex Gondwana habla diversos temas importantes para su autor: desde el amor a la justicia social. “Yo siempre trato de tocar temas. Lo que sí he tratado de evitar toda mi vida y ahora más que nunca, es ser panfletario, de no repetir consignas y negarme a seguir minutas”, declaró.

“Yo canto lo que veo y si eso algunas veces me hace quedar mal con algunos sectores, es así nomás. Yo prefiero eso a ser un artista que por conveniencia me callo ante ciertas cosas”, reflexionó Quique Neira, quien además aprovechó de realizar una crítica a los políticos del país.

“Yo no pertenezco a ningún partido político. Obviamente, tengo una conexión con el mundo de la izquierda que de la derecha, pero me tiene decepcionado la nula autocrítica. He visto que me han caído muy mal… pasó cuando fue con el plebiscito y gran parte salió a rotear a la gente”, señaló.

De ese mismo modo, el cantante tiró más dardos a la clase política chilena y aseguró que “afanan del servicio público para vivir como reyes y después nunca más se conectan con la calle”.

Un álbum nacido en pandemia

Por otra parte, el hombre de Cosas Buenas habló sobre su experiencia trabajando en su más reciente disco, el que surgió en plena pandemia y que en sus palabras “se va a recordar en mi carrera”. “Es un disco que me tiene muy contento… tiene cosas bien especiales y hay un par de canciones que nacen de conversaciones con colegas que en Chile todo el mundo conoce”, aseguró el artista, para luego poner un ejemplo.

“Hay una canción, que es la última del disco y que se llama ¿De Dónde Vienen Las Canciones? y eso viene de una conversación en los días de pandemia que tuvimos con mi admiradísimo amigo, Álvaro Henríquez”, compartió Neira, quien además dijo que el frontman de Los Tres “es un tipo muy cool”.

En esa misma línea, Quique Neira se refirió al hecho de que su más reciente álbum esté nominado a Mejor Grabación Del Año en los Premios Pulsar 2024.

“Esto me da una lectura de que sigo vigente con mi trabajo musical”, expresó.