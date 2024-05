Los Cóndores suman un triunfo y una derrota en la Gran Final del Circuito Mundial de Rugby Seven

Santiago

Este viernes, Los Cóndores, la selección chilena del rugby seven, inició su participación en la Gran Final Mundial del World Rugby Challenger Series, donde buscan uno de los cuatro cupos al Circuito Mundial de la especialidad.

En Madrid, el elenco dirigido por Diego Warnken comenzó dando dura batalla ante el elenco local, España, que lleva años jugando a este nivel y que mostró sus mayores pergaminos para imponerse por 29-12, considerando que el cuadro nacional se desmoronó en la segunda mitad del compromiso.

¡DÁNDOLE PELEA LOS MEJORES! 💪🏻💪🏻



El Team Chile 🇨🇱 de Rugby 7 🏉 cayó ante España 🇪🇸 (29-12) en el inicio de la Gran Final Mundial del Circuito, celebrada en Madrid.



Los “Cóndores 7” tuvieron buenos pasajes 💪🏻 ante un rival durísimo (que tiene aaaaaños de Circuito Mundial). Y… pic.twitter.com/i6ohnlZd6i — Team Chile (@TeamChile_COCH) May 31, 2024

Pese a aquella caída, en Los Cóndores no se amilanaron y batallaron para imponerse ajustadamente ante Samoa, una de las potencias del rugby seven. Al descanso, los nacionales vencían por 14-7, pero los africanos desperdiciaron el penal de la conversión en el segundo lugar y perdieron 21-19.

¡PARA VER MUCHAS VECES! 🤩🤩🤩



Los “Cóndores 7” siguen demostrando su ENORME progreso tras un soñado triunfo ante Samoa 🇼🇸 (21–19) en la Gran Final de Madrid.



Luca Strabucchi fue determinante ⭐️ con dos tries, incluso uno cuando jugaban con seis jugadores 😎.



Mañana, a las… pic.twitter.com/rdEgBTohpJ — Team Chile (@TeamChile_COCH) May 31, 2024

“Haber ganado es un plus, lo necesitábamos. Es un nivel al que no estábamos acostumbrados, me quedo con la defensa y la actitud del equipo. Dimos batalla en la parte físico, defendimos más de cuatro pases seguidos y ahí ganamos el partido”, comentó a ESPN Luca Strabucchi, autor de dos tries en aquella victoria.

La fase grupal de la Gran Final Mundial del World Rugby Challenger Series se cerrará mañana sábado, a contar de las 13:08 de la tarde de nuestro país, cuando Chile se mida ante Kenia buscando el segundo lugar del grupo. Todo en pos de resolver los cruces del domingo, donde quienes ganen definirán los clasificados al Circuito Mundial.