Se hizo llamar Gokú y le hizo un análisis FODA: Viralizan los supuestos correos que Miau Astral le habría mandado a hombre que la denunció por acoso

Miau Astral se ha convertido en el personaje más comentado de este jueves en nuestro país, luego de que se informara que la justicia había acogido un recurso de protección para un sujeto que la acusó de acoso.

Todo habría comenzado luego de que la astróloga conociera, por la aplicación de citas Bumble, a Sergio Infante, músico nacional con el que comenzó a conversar y tuvo tres citas.

Tres encuentros que se habrían dado con solo algunos días de diferencia, y que no habrían prosperado más allá luego de que el aludido se alejara de la también influencer cuando ésta le mencionó que podría abandonar su idea de radicarse en otro país por él.

“Luego de esa segunda cita y vía chat, la mujer le menciona un viaje que ella había planeado durante meses a México y con intenciones de radicarse allí; estaba en duda por haberlo conocido y que dependía totalmente de mi representado su destino, que si él le decía que se quedara, ella se quedaría por él”, dice el recurso interpuesto en la primera sala del tribunal de alzada capitalino.

Y agrega que “ante tal situación, su cliente respondió que eso no era necesario, que ella no debía cambiar ningún plan por él y reforzó lo que él ya había manifestado durante sus dos encuentros y en la aplicación de citas, que no buscaba una relación seria. Ante su respuesta, la recurrida se mostró violenta e iracunda, y esbozó la posibilidad de realizar una funa por redes sociales en su contra”.

Los mails que habría enviado Miau Astral

Así, tras conocerse la denuncia de Infante contra Consuelo Ulloa, nombre real de la también escritora, en la plataforma X comenzaron a viralizarse parte de los cientos de correos que la tarotista le habría enviado a su denunciante.

Y una mujer, de nombre @Dane_BS, compartió distintos pantallazos de los supuestos mails que Miau le habría escrito a Infante, usando seudónimos tan diferentes como “Gokú Diaz”, “Luis Emilio Recabarren” y “Alfonsina Storni”.

Miau Astral usó "Gokú Diaz", "Luis Emilio Recabarren" y "Alfonsina Storni" como pseudónimos para enviar una lista de correos pic.twitter.com/gIHy3EzOOk — Simón 🇨🇱🇵🇸🌹 (@simonposting) May 30, 2024

“Veo tu foto en whatsapp, eso significa que registraste mi número. ¿Quieres retomar el contacto? Estoy dispuesta, pero aterrada de hablarte, siento que me vas a salir con la carta del acoso de nuevo”, se puede leer en una de las publicaciones.

Les dejo otro par de perlitas enviadas por la erotomaníaca desquiciada Miau Astral pic.twitter.com/NZu1JuR0Wq — Dane BS 🇨🇱🌳🐶🐱 (@Dane_BS) May 30, 2024

Y luego, reveló que Ulloa le habría hecho hasta un análisis FODA a Sergio, para evaluar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, manifestando dentro de estas últimas que “cuando está vibrando en oscuridad conecta con demonios que se ponen su cara y asusta a la gente en sueños”.

Ya sé que varios querian el analisis foda que Miau Astral le hizo a Sergio.

🍿🍿😎 pic.twitter.com/eUZ3njldcX — Dane BS 🇨🇱🌳🐶🐱 (@Dane_BS) May 30, 2024

Una serie de posteos que llamaron la atención en redes, donde varios estuvieron comentando, durante todo el día el caso de Miau Astral, que ahora tendrá que ser resuelto en tribunales.