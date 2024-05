Clubes de Tercera División respaldan suspensión del torneo tras grave denuncia contra el arbitraje: “Nos hemos visto afectados”

Un nuevo escándalo golpea al fútbol chileno. Los campeonatos de la Tercera División A y B fueron suspendidos de forma indefinida luego de que un reciente reportaje de Mega revelara graves irregularidades con los árbitros que se desempeñan en dicha categoría.

Las acusaciones tieneb como principal protagonista a un nombre en particular: Mario Sánchez, quien en 2012 fue despedido de la ANFP por estar vinculado con el “Club del Póker” y que este año se adjudicó el control del arbitraje en la Tercera División.

El exárbitro FIFA es apuntado por una serie de irregularidades, entre ellas, arbitrajes deficientes, designaciones irregulares, pagos en “negro” y diferencias salariales entre los jueces producto de las designaciones.

Al respecto, tres clubes de la Tercera División conversaron con ADN Deportes sobre el escándalo que remece a la categoría, donde manifestaron su preocupación y entregaron su respaldo a la suspensión momentánea del torneo.

Atlético Oriente

El presidente del club Atlético Oriente, Juan Gómez, reconoció que “hemos tenido arbitrajes que han sido buenos y malos. Hubo partidos en el cual nosotros ganamos y el árbitro fue malo”.

Asimismo, criticó el estado físico de los árbitros. “Algunos arbitran desde la mitad de la cancha, con falta de criterio. Muchos partidos que han terminado difíciles, han sido responsabilidad de los árbitros”, indicó.

“Los árbitros no tienen los conocimientos necesarios para arbitrar esta categoría. Siempre me llamó la atención que no tenían el logo en la camiseta para representar de donde venían. Necesitamos árbitros más profesionales”, añadió.

Además, Gómez fue tajante en señalar que “esto que pasó es muy grave. Creo que deben citarnos a reunión a todos los presidentes para ver qué es lo que se puede hacer y dar nuestros puntos de vista. El reportaje que salió es muy fuerte”.

Rancagua Sur

Por su parte, el vicepresidente de Rancagua Sur, Erik Norambuena, acusó que “nosotros hemos sido hasta agredidos verbalmente por los árbitros. Se ponen a responderle a la gente, se enfrentan con los jugadores y tratan con malas palabras”.

“Con suerte van con su indumentaria que es de un puro color. No tienen parches de ANFA, no los auspicia alguna marca en específico, que era lo que sí se veía hace dos o tres años atrás”, señaló.

Respecto a la paralización del torneo, comentó que “una semana es muy poco para el golpe mediático. Lo más grave es que hay dineros involucrados, porque uno cuando juega de local paga una planilla, que no es menor, y eso va en beneficio directo al arbitraje”.

“Nosotros creemos que está bien que se haya detenido el campeonato y que se halla, de una vez por todas, destapado la olla. Esto está recién partiendo, creo que viene una investigación y no podemos verlo tan a la ligera. Es gravísimo para el fútbol chileno”, sentenció.

Municipal Paillaco

En tanto, el gerente deportivo de Municipal Paillaco, Luis Benavides, declaró que “nos preocupa saber que existe un mando del área arbitral que venía ya cuestionado por haber cometido irregularidades, que era el hombre del póker. Te hace ruido, al final de cuentas sacas conclusiones y da que pensar”.

“Está bien que se haya parado el campeonato para darle una solución concreta a esto, porque van a seguir las sospechas y las dudas. Nuestra postura como club será siempre la misma. Si bien somos nuevos en la categoría, vamos a confiar plenamente en lo que el directorio pueda resolver”, complementó.

Además, detalló que “nos hemos visto afectados de manera directa en un encuentro de estas siete fechas. Ahí sí nos vimos perjudicados de manera más que notoria. Nosotros hicimos de local frente al equipo de Buenos Aires de Parral”.

Y agregó: “Todo ocurrió porque nos anularon un gol totalmente legítimo que hubiese significado el triunfo de nuestro club. El cuarto árbitro fue el que convenció al árbitro central de que el gol no había sido por una falta previa. Nosotros enviamos imágenes y de manera informal se nos indica que realmente teníamos la razón, que Paillaco debería haber ganado ese partido”.