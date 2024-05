Juicio entre Daniela Aránguiz y Maite Orsini: ¿Qué pasó en el primer cara a cara de la diputada y la ex Mekano?

Era el primer cara a cara. Este lunes se realizó la primera parte del juicio que enfrenta a Daniela Aránguiz contra Maite Orsini, quien interpuso hace algunas semanas una querella por injurias y calumnias.

La diputada decidió llevar a la ex Mekano a tribunales. Y aseguró que ella incurrió en “un intenso menoscabo a mi honra”.

Por eso, durante la mañana de esta jornada, Aránguiz arribó hasta el Centro de Justicia, acompañada de su abogado, Claudio Rojas.

Y ahí señaló que estaba “súper tranquila, confiada en mis abogados, hay cosas en Chile tan importantes que puede hacer una diputada en nuestro país, que hacer estas cosas por un lío de faldas”.

Junto a esto, Daniela lanzó que todo esto “es un ataque de celos de la diputada Maite Orsini porque ella puede pensar que Jorge (Valdivia) tiene sentimientos hacia mí todavía”.

Daniela Aránguiz y su negativa

La ex Tierra Brava indicó además que “ella quizás puede pensar que Jorge todavía puede sentir cosas por mí. Todavía me ve las historias (de Instagram)... Me ha visto varias historias, me bloquea y luego me desbloquea”.

Luego, manifestó ante las cámaras de Contigo en la Mañana de CHV que “nunca me voy a quedar callada porque no le tengo miedo a nadie”, y calificó a Orsini como “la vístima”.

Posterior a esto, el periodista Luis Ugalde, presente en el lugar, contó que “la parte querellante, es decir, la defensa de Maite Orsini, se abrió a una conciliación, que Daniela pida disculpas y que además no se vuelva a referir a Maite Orsini nunca más y con eso quedan listo. ¿Qué es lo que dijo Daniela Aránguiz? Que no, que no iba a pedir disculpas”.

Y sostuvo que “con esa respuesta, entonces la querella sigue en curso”, dejando más que claro que este solo sería el primer cara a cara judicial entre Daniela Aránguiz y Maite Orsini.