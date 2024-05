"Aunque a veces no me quieras": El sentido mensaje de Johnny Herrera por el aniversario 97 de la U | Agencia Uno

Este viernes no es una jornada cualquier para la Universidad de Chile. Los azules festejan 97 años de vida y, tras una larga semana de celebraciones, en el Centro Deportivo Azul (CDA) la algarabía era total.

Sin embargo, a varios kilómetros de La Cisterna, la amargura era evidente. Alejado de todas las actividades del club, Johnny Herrera vio desde lejos como el club de sus amores se acercó al centenario.

A través de sus redes sociales, el portero y referente de los universitarios dejó un sentido mensaje para festejar a su ex equipo: “Aunque a veces no me quieras, siempre te voy a querer gloriosa de mi corazón. ¡Felices 97 años!”, escribió en su cuenta de Instagram.

El más ganador en la historia del club, con 13 títulos, no se fue en buenos términos de La Cisterna y aquello, parece aún marcar su relación con Azul Azul, concesionaria que rige los destinos laicos.

