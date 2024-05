Deportistas acusan error administrativo del Comité Paralímpico de Chile que pone en riesgo su participación en Mundial de Para Atletismo

Los deportistas del Team ParaChile, Francisca Mardones, Amanda Cerna y Mauricio Orrego, se encuentran en la ciudad de Kobe, Japón, para representar a nuestro país en el Mundial de Para Atletismo. Sin embargo, a pocos días de la competencia, enfrentan un duro escenario debido a un error administrativo en el cual responsabilizan al Comité Paralímpico de Chile.

“A los 3 deportistas chilenos que clasificamos y estamos en Japón, se nos ha negado la posibilidad de entrenar, ya que no tenemos permitido ocupar los recintos oficiales de la competencia, el transporte oficial ni la comida porque Chile no pagó a tiempo la inscripción a la competencia (fecha límite 26 de abril) y aún no hay comprobante de pago, lo que pone en jaque nuestra participación en este Mundial”, señalaron a través de redes sociales.

“Lamentablemente, esta situación administrativa termina perjudicando nuestro plan de trabajo técnico y la planificación minuciosa que cada uno de nosotros tiene para su desempeño en esta competencia mundial”, agregaron los atletas paralímpicos.

En esa línea, remarcaron que “el daño ya está hecho, ya perdimos el día de entrenamiento y ya tuvimos que modificar nuestra planificación deportiva”.

Francisca Mardones, Amanda Cerna y Mauricio Orrego esperan una pronta solución para no perderse el Mundial de Para Atletismo a pocos días del debut. “Ahora solo falta esperar que esta situación se regularice lo antes posible para que al menos se nos permita participar en este campeonato mundial que hemos estado preparando por tantos meses y podamos volver a vestir con orgullo nuestra camiseta nacional”, concluyeron.