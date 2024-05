Sammis Reyes vuelve a la NFL: el chileno firmó por los Minnesota Vikings

Getty Images / Jared C. Tilton

Sammis Reyes ha marcado un emocionante regreso a la NFL al firmar con los Minnesota Vikings, confirmando su vuelta a la acción después de haber anunciado su retiro en agosto pasado. Reyes, originario de Talcahuano y de 28 años, regresa tras una breve pausa en su carrera deportiva, motivada por una conmoción cerebral que sufrió durante un entrenamiento con los Chicago Bears.

El deportista chileno comenzó su aventura en la NFL con los Washington Commanders, equipo con el que se convirtió en el primer chileno en participar en un partido oficial de esta liga, consolidando su presencia en 11 encuentros esa temporada. Antes de su paso por el fútbol americano, Reyes era conocido en el mundo del baloncesto, donde representó a Chile en competencias internacionales de la FIBA.

Su decisión de regresar al deporte más competitivo de Estados Unidos llegó después de su reciente rol como comentarista en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, una experiencia que parece haber reavivado su pasión por la competencia.

“No hay nada como la NFL en el mundo. Después de 3 meses de recuperación y de vivir experiencias inolvidables he decidido volver a jugar. Si no es ahora, no es nunca”, expresó Reyes en una declaración que compartió en sus redes sociales con el hashtag #UnaVidaUnaOportunidad.

Este regreso no solo simboliza la resiliencia de Reyes frente a los desafíos físicos y personales, sino que también destaca su determinación por aprovechar al máximo las oportunidades que su talento y esfuerzo le brindan. Ahora en Minnesota, Reyes busca continuar haciendo historia y dejando huella en el deporte que eligió como su nueva pasión tras dejar el baloncesto.