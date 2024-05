PROTESTOS NO FLAMENGO 🚨🔴⚫️



Torcedores rubro-negros protestaram contra alguns jogadores na chegada do elenco para o treino desta sexta, no Ninho do Urubu. Viña, Cebolinha e até mesmo Arrascaeta foram alguns dos principais alvos!#FutebolNaESPN #Futebol #Flamengo pic.twitter.com/bcQaZBSPM8