Gustavo Álvarez explica por qué Nicolás Guerra no es citado en la U: “Llevar 18 convocados hace que haya injusticias”

Gustavo Álvarez, DT de Universidad de Chile, habló este viernes en rueda de prensa antes del duelo con Unión La Calera y abordó la situación del lateral izquierdo que lo complica, ya que Marcelo Morales está suspendido por tarjetas amarillas y José Castro no está del todo recuperado de una lesión.

“José Castro no se llegó a recuperar al 100%. Estamos viendo si podemos hacer una progresión que le permita llegar al partido, no está descartado. Una vez se confirme si estará o no, ahí recién podremos decidir su sustitución o posible cambio de esquema”, señaló al respecto el técnico azul.

En esa línea, también se refirió a la baja del defensa central Matías Zaldivia. “La característica puede ser diferente, pero la función se tiene que cumplir y confío en que quien lo reemplace lo hará de la misma forma”, aseguró.

Por otro lado, explicó por qué Nicolás Guerra no fue citado en los últimos partidos de la U. “Llevar 18 convocados hace que en cada citación haya injusticias. Todos hacen los esfuerzos y tienen méritos para estar en la lista. Nicolás se ha quedado afuera porque solo puedo citar a 18, jugamos con un centrodelantero y tenemos otro en el banco, entonces no había lugar para tres”, indicó.

Además, Gustavo Álvarez reconoció que el plantel aún no alcanza su máximo desarrollo. “Para los cinco meses que llevamos de trabajo, es muy auspicioso y me parece que tengo una buena respuesta del plantel. Para lo que yo pretendo, estamos en permanente crecimiento, este equipo tiene muchísimo por incorporar y por crecer todavía”, agregó.

El encuentro entre Unión La Calera y Universidad de Chile está programado para el 13 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán, por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2024.