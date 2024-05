Mario Guerrero nos presentó su “amor de pueblo” con su single Por ti Bebé

El Ciudadano ADN está siempre dispuesto a recibir las novedades de la música nacional. Por eso, tuvimos la oportunidad de conversar con el cantante nacional Mario Guerrero, quien nos presentó su nuevo single Por ti Bebé.

“Estoy muy contento con el resultado de esta canción. Lleva muy poquito, salió el 3 de mayo en plataformas digitales y el resultado y comentarios han sido muy buenos”, comentó el artista al inicio de la conversación, quien además destacó que ha recibido un “buen feedback” sobre el cambio que ha hecho en su estructura musical, en la que ahora plantea lo que él llama “amor de pueblo”.

El nuevo sonido de Mario Guerrero

“‘Amor de pueblo’ es un pendiente que yo tenía en mi carrera. Siempre fui muy balada pop, que es algo que me gusta, pero efectivamente en algún momento agarré el acordeón y le dije a mi productor, ‘oye, esto suena muy pueblo… ¡esto es amor de pueblo!’. Y ese es el amor en todas sus caretas, que es el amor y el desamor”, explicó el baladista.

“Ahí quedó, entonces a toda esta etapa le llamo ‘amor de pueblo’ y ha sido fantástico. Me he sentido muy contento de hacer algo que me gusta y que le gusta a la gente también”, agregó.

En esa misma línea, Guerrero explicó cómo fue su proceso yendo de su clásica balada pop a tener un sonido diferente. “Para mí fue de una forma muy natural”, aseguró.

“La manera en como fui llevando esto fue hace tiempo, yo creo que llevo dos años ya haciendo este cambio. Justo se da que ahora está muy fuerte, entonces llegué justo en el momento en que tenía que llegar, con mucho amor por esto, más que por un tema comercial”, dijo.

¿Se viene un nuevo disco?

Por otra parte, el cantante descartó que Por ti Bebé sea parte de un álbum y, en cambio, detalló que es “un single digital”.

“Hoy día cambió todo. Ya no se venden discos, pero cuando uno va a conciertos o festivales, se saca un disco y efectivamente se vende porque al final la gente le entrega el sentido de pertenencia. La gente se acerca, compra discos y uno se lo firma”, reflexionó.